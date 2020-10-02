«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей

Анастасия Макеева, корреспондент:

Этот пони много лет работал на арене цирка и дарил радужные эмоции, но когда вышел на пенсию, еще и с заболеванием легких, оказался никому не нужным, но благодаря волонтерам он обрел новую жизнь.

За 7 лет больше 300 спасенных лошадей и все благодаря Екатерине Любомировой. Даже фамилия у нашей героини говорящая. Екатерина Любомирова, волонтер:

Это у нас голубоглазый блондин. Он катал на себе верхом и очень пользовался популярностью в фотосессиях.

Энергия. Вот эта лошадь выступала за республику на Олимпиаде в 2008 году в Пекине и чувствует себя звездой. Вот она яблоко откусывает и то не каждый сорт яблока будет кушать. И даже если будет кушать, то это будет зубками нежно-нежно по кусочку. Такая вся прямо фифа.

Девушка занималась конкуром, брала медали и не понаслышке знает, какой труд у благородных чемпионов. Поэтому списывать их со счетов по крайней мере несправедливо. Однажды спортсменке довелось сопроводить лошадку с переломом на мясокомбинат. Жуткая картина перевернула сознание.

Екатерина Любомирова:

Лошадь вела себя просто отвратительно, в плане настолько панически, она чувствовала. Конечно, я не против всех лошадей спасать, не давать никому кушать конину. Я реалист, я все это понимаю, но конкретно хотя бы лошади, которые всю жизнь подвергались тяжелым физическим нагрузкам, они должны как-то заслужить старость.

Катерина вместе с другими волонтерами является частью Международной организации защиты животных. Вместе с командой неравнодушных лечат артрозы, заготавливают сено и подкармливают витаминами. В Слободе Смолевичского района нашли райский уголок.

Екатерина Любомирова:

Существуем мы за счет благотворительных пожертвований неравнодушных людей. У нас есть такая система, которая называется финкураторы, т. е. находится человек, которому понравилась определенная лошадь, и он говорит, что хочет помогать как спонсор этой лошади.

Среди спасенных не только титулованные спортсмены, но и колхозные трудяги. Когда закрывалась ветка коневодства в местном СПК «Озерицкий», договорились с председателем и пристроили в добрые руки целый табун от четырехмесячных жеребят до 38-летней кобылы. 34 головы обрели новую жизнь. Счастливые хозяева теперь присылают фотоотчеты и благодарят волонтеров.

Екатерина Любомирова:

Организовали проект, это совместный проект с арт-студией психологической помощи, т. е. сюда приезжают люди, знакомят человека, что такое лошадь, как с ней общаться.

Вот наш Хроноскоп приучен с человеком рядом бегать, делать разные фишки, они там конусы преодолевают, какую-то полосу препятствий. Пройдя какой-то курс, люди говорят, что у него с лошадью получилось, т. е. он обуздал коня. Психологически человек начинает в себе быть больше уверенным.

Подфартило и Лелику. Очаровательного пони нашли по объявлению. Гродненская школа выбраковала его из-за возраста, плюс врожденная деформация суставов. Пиар в соцсетях приносит свои плоды. Так, крестной мамой поняши стала наша чемпионка Анна Карасева. Покупает ему наряды и балует мюсли.

Екатерина Любомирова:

Лелик практически не ходил, мы его чуть ли не на руках несли. После курса лечения суставными подкормками – препараты, диета, он похудел, плюс ему поддержали ножки, и он стал бегать галопом. И вот этот момент счастья уже ничем не заменить.

Жаль, не все ответственны за тех, кого приручили. Но благодаря таким людям, как наша Катерина Любомирова, мир, определенно, становится лучше. И, возможно, эта история вдохновит и вас.