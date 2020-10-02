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«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей

02 октября 2020 08:11
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Этот пони много лет работал на арене цирка и дарил радужные эмоции, но когда вышел на пенсию, еще и с заболеванием легких, оказался никому не нужным, но благодаря волонтерам он обрел новую жизнь.

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-1

За 7 лет больше 300 спасенных лошадей и все благодаря Екатерине Любомировой. Даже фамилия у нашей героини говорящая.

Екатерина Любомирова, волонтер:
Это у нас голубоглазый блондин. Он катал на себе верхом и очень пользовался популярностью в фотосессиях.

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-4

Энергия. Вот эта лошадь выступала за республику на Олимпиаде в 2008 году в Пекине и чувствует себя звездой. Вот она яблоко откусывает и то не каждый сорт яблока будет кушать. И даже если будет кушать, то это будет зубками нежно-нежно по кусочку. Такая вся прямо фифа.

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-7

Девушка занималась конкуром, брала медали и не понаслышке знает, какой труд у благородных чемпионов. Поэтому списывать их со счетов по крайней мере несправедливо. Однажды спортсменке довелось сопроводить лошадку с переломом на мясокомбинат. Жуткая картина перевернула сознание.

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-10

Екатерина Любомирова:
Лошадь вела себя просто отвратительно, в плане настолько панически, она чувствовала. Конечно, я не против всех лошадей спасать, не давать никому кушать конину. Я реалист, я все это понимаю, но конкретно хотя бы лошади, которые всю жизнь подвергались тяжелым физическим нагрузкам, они должны как-то заслужить старость.

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-13

Катерина вместе с другими волонтерами является частью Международной организации защиты животных. Вместе с командой неравнодушных лечат артрозы, заготавливают сено и подкармливают витаминами. В Слободе Смолевичского района нашли райский уголок. 

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-16

Екатерина Любомирова:
Существуем мы за счет благотворительных пожертвований неравнодушных людей. У нас есть такая система, которая называется финкураторы, т. е. находится человек, которому понравилась определенная лошадь, и он говорит, что хочет помогать как спонсор этой лошади.

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-19

Среди спасенных не только титулованные спортсмены, но и колхозные трудяги. Когда закрывалась ветка коневодства в местном СПК «Озерицкий»,  договорились с председателем и пристроили в добрые руки целый табун от четырехмесячных жеребят до 38-летней кобылы. 34 головы обрели новую жизнь. Счастливые хозяева теперь присылают фотоотчеты и благодарят волонтеров.

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-22

Екатерина Любомирова:
Организовали проект, это совместный проект с арт-студией психологической помощи, т. е. сюда приезжают люди, знакомят человека, что такое лошадь, как с ней общаться.

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-25

Вот наш Хроноскоп приучен с человеком рядом бегать, делать разные фишки, они там конусы преодолевают, какую-то полосу препятствий. Пройдя какой-то курс, люди говорят, что у него с лошадью получилось, т. е. он обуздал коня. Психологически человек начинает в себе быть больше уверенным.

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-28

Подфартило и Лелику. Очаровательного пони нашли по объявлению. Гродненская школа выбраковала его из-за возраста, плюс врожденная деформация суставов. Пиар в соцсетях приносит свои плоды. Так, крестной мамой поняши стала наша чемпионка Анна Карасева. Покупает ему наряды и балует мюсли. 

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-31

Екатерина Любомирова:
Лелик практически не ходил, мы его чуть ли не на руках несли. После курса лечения суставными подкормками препараты, диета, он похудел, плюс ему поддержали ножки, и он стал бегать галопом. И вот этот момент счастья уже ничем не заменить.

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-34

Жаль, не все ответственны за тех, кого приручили. Но благодаря таким людям, как наша Катерина Любомирова, мир, определенно, становится лучше. И, возможно, эта история вдохновит и вас.

«Этот пони много лет работал на арене цирка». История о белоруске, которая спасает ненужных лошадей-37

Екатерина Любомирова:
Это уже часть меня, часть моей судьбы, уже не представляешь себя без этого. Просыпаешься с утра с мыслью о том, кого одеть, накормить. И если этого не будет, будет пусто в моей жизни.

# Человек и животные # общество # Анастасия Макеева # Екатерина Любомирова # Анна Карасева # Фотофакт # волонтеры

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