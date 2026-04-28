Новый уровень сотрудничества: ОАЭ входят в топ-3 инвесторов в экономику Беларуси

Объединенные Арабские Эмираты вошли в число трех главных торговых союзников нашей страны. Такое сближение стало возможным благодаря рекордному росту товарооборота и запуску крупнейших совместных проектов. Сегодня, 28 апреля, в Минске на встрече стороны обсудили перспективы развития межпарламентского взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деловое партнерство сторон демонстрирует высокую положительную динамику: за последние два года объем взаимной торговли увеличился более чем в пять раз. Фундаментом для этого служит развитая договорно-правовая база, которая уже насчитывает более 50 международно-правовых документов. Ключевым вектором остается инвестиционное сотрудничество, в том числе реализация проекта «Северный берег» в Минске, который способствует притоку зарубежного капитала в строительный и технологический секторы страны.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: У нас очень динамично развивается сотрудничество по всем направлениям. Я бы подчеркнул комплексность развития нашего сотрудничества .

Ибрагим Салим Мохамед Аль-Мушаррах, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси:

Есть несколько направлений для сотрудничества, в которых мы заинтересованы. Если говорить о политической составляющей, то это укрепление наших отношений через продолжение контактов между ответственными лицами. А на уровне экономики – это энергетика, продовольственная безопасность и здравоохранение. И, конечно же, развитие туризма. Объединенные Арабские Эмираты уделяют внимание именно этим сферам при развитии своих отношений со странами мира.

Перспективными направлениями также названы наука и технологии. Стороны намерены развивать образовательные связи: в частности, партнеры заинтересованы в будущем организовать обмен студентами. Ожидается, что запуск совместных исследовательских программ и подготовка кадров помогут внедрению инновационных решений в медицину и цифровую сферу.