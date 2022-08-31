«Зёрнышко на вес золота». Журналистка из Витебска освещает уборочную впервые. Рассказала, почему это так волнительно

Новости Беларуси. Названы имена лучших журналистов, которые освещали тему нынешней уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудовые будни хлеборобов отражались в видеорепортажах, газетных статьях и на страницах интернет-сайтов. Конкурс «Хвала рукам, что пахнут хлебом» нашел большой отклик среди корреспондентов. Поступило 129 заявок от 75 редакций, как от национальных, так и региональных СМИ. В числе победителей конкурса и представитель Витебской области. Несмотря на то, что Мария Декан впервые знакомила зрителей с особенностями уборочной кампании, опыт оказался вполне успешным и отмечен жюри. Виктор Пралич продолжит.

Выражение «Работать в поле» привычно не только для аграриев, но и для тех, кто рассказывает об их почетном труде. С первых дней нынешней уборочной кампании рядом со специалистами АПК находятся и журналисты. Достижения хлеборобов они отражают в видеорепортажах и газетных статьях. И вот пришло время отметить и самих мастеров слова.

Виктор Пралич, корреспондент:

Всего на конкурс поступило почти полтысячи журналистских материалов. Лучших определили в шести номинациях, среди которых всестороннее раскрытие образа хлебороба, нестандартное освещение уборочной кампании и даже роль женщины в жатве – 2022.

Молодая журналистка телерадиокомпании «Витебск» нынешнюю страду освещала впервые. Признается, что каждое интервью было волнительным: получится ли у хлеборобов уделить время в такую горячую пору, чтобы рассказать о нюансах своей работы? Ведь когда ты в поле, дорога каждая минута.

Мария Декан, редактор телерадиокомпании «Витебск»:

Когда они рассказывали, чем обусловлен их выбор, зачем они пришли сюда, для меня это были важные открытия, открытия именно человеческих душ, их мотивов. Вот это для меня стало самым важным во время этой уборочной кампании, которая и для меня была первой, и для героев моих сюжетов тоже. Героем сюжета Марии, который и принес ей победу в конкурсе, стала витебчанка – помощник комбайнера, для которой нынешняя уборочная также была дебютной. Трудится женщина на полях Дубровенского района.

Мария Декан:

Уборочная кампания – тот самый пример, когда важен вклад каждого. Каждое зернышко ценно, каждое зернышко на вес золота. И то, что люди совершенно разные – и спасатели, и уже опытные ветераны АПК, и прекрасные девушки, которые впервые оказываются в кабине комбайна, причем по собственной инициативе идут в поля и пытаются быть полезными для своего государства, ему как-то помочь и тоже внести вклад в этот общий каравай, оно, конечно, вдохновляет. Когда общаешься с такими людьми, ты радуешься за нашу страну, за то, что в ней столько небезразличных людей, которые хотят быть полезными своему государству.