Сегодня – экскурсия по «Тростенцу», завтра – урок Президента. Беларусь готовится к старту учебного сезона
Новости Беларуси. Последний день лета, или в предвкушении Дня знаний. Белорусские школьники готовятся к старту учебного сезона. Уже завтра, 1 сентября, за парты сядут 1 миллион 85 тысяч ребят, из них 115 тысяч – первоклассники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно 1 сентября в стране распахнут двери новые учебные заведения. Это четыре школы: две в Брестской области и две в столичном регионе. Первый урок для всех будет единым. Его тема: «В исторической памяти сила и единство белорусского народа». А проведет его впервые лично глава государства.
Какие новации ждать от предстоящего учебного года? А также чего ждут сами ученики и педагоги? Репортаж Илоны Волынец.
Илона Волынец, политический обозреватель:
«Люди, помните, передавайте из поколения в поколение, что вся эта земля пропитана нашими слезами и кровью»… По количеству жертв фашизма «Тростенец» – четвертый лагерь смерти. Только по официальным данным, здесь погибли более 200 тысяч человек. Находясь здесь, понимаешь, что белорусы никогда не забудут эту страницу истории.
Этот мемориальный комплекс, как и другие по всей стране, всегда утопает в бесчисленных венках и букетах. Меньшее, что мы можем сделать сейчас, – помнить героический подвиг наших дедов и прадедов. Вот и сегодня цветы от юных белорусов, которые точно пришли сюда не для галочки.
Со скорбью вспоминаем. И в то же время понимаем, что это опыт, который дает нам толчок больше так не делать и стремиться только к новым достижениям, к единству, к миру.
Это большая память для всех потомков: для наших детей, внуков, для нас именно.
Мой прадед воевал, прапрадед воевал, до сих пор сохранились дневники его. То есть это очень важно помнить и не повторять тех ошибок.
Если вспоминать Великую Отечественную войну, можно все решать мирными способами. Если какие-то конфликты возникают в мире, это можно все решить мирно.
Для всех белорусских учеников завтра прозвенит школьный звонок. День знаний символично начнут с единого занятия по истории. Вот только проведет его не классный руководитель или директор. Впервые открытый урок на всю страну даст, к слову, историк по образованию, наш Президент.
Трансляция во всех школах страны! Каким будет единый урок, который проведет Лукашенко? Читайте здесь.
Завтра же вступает в силу новая редакция Кодекса об образовании. Откорректировали и приняли более 40 указов, 6 постановлений Совета министров, ряд нормативных актов. Но это не значит, что с 1 сентября ученики и учителя проснутся в принципиально новом мире знаний. Изменения логично диктует время. А будущее всей страны, без преувеличения, формируется как раз за школьными партами.
«Абсолютно напрасные волнения». Почему не стоит переживать из-за изменений в образовании?
Одно из главных достоинств отечественного образования – доступность. Неважно, откуда ребенок – из деревни, города или райцентра – у него есть возможность получить необходимый уровень знаний. Беларусь в мировом рейтинге по этому показателю занимает 17-е место из 160 стран. Справедливость и равные возможности при получении образовании – неизменное требование главы государства.
Лукашенко о развитии образования: «Времени на раскачку практически нет. И в случае ошибки люди уже нас просто не простят». Подробности.
Все важные события в школьной жизни отныне не обойдутся без гимна и церемонии поднятия государственного флага. И речь не о формализме. Во время чествования госсимволов и рождается гордость за Родину. Ведь в погоне за оценками важно не потерять личность – патриота, который помнит свою историю и любит свою страну.