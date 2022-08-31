Сегодня – экскурсия по «Тростенцу», завтра – урок Президента. Беларусь готовится к старту учебного сезона

Новости Беларуси. Последний день лета, или в предвкушении Дня знаний. Белорусские школьники готовятся к старту учебного сезона. Уже завтра, 1 сентября, за парты сядут 1 миллион 85 тысяч ребят, из них 115 тысяч – первоклассники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно 1 сентября в стране распахнут двери новые учебные заведения. Это четыре школы: две в Брестской области и две в столичном регионе. Первый урок для всех будет единым. Его тема: «В исторической памяти сила и единство белорусского народа». А проведет его впервые лично глава государства. Какие новации ждать от предстоящего учебного года? А также чего ждут сами ученики и педагоги? Репортаж Илоны Волынец.

Илона Волынец, политический обозреватель:

«Люди, помните, передавайте из поколения в поколение, что вся эта земля пропитана нашими слезами и кровью»… По количеству жертв фашизма «Тростенец» – четвертый лагерь смерти. Только по официальным данным, здесь погибли более 200 тысяч человек. Находясь здесь, понимаешь, что белорусы никогда не забудут эту страницу истории.

Этот мемориальный комплекс, как и другие по всей стране, всегда утопает в бесчисленных венках и букетах. Меньшее, что мы можем сделать сейчас, – помнить героический подвиг наших дедов и прадедов. Вот и сегодня цветы от юных белорусов, которые точно пришли сюда не для галочки.

Со скорбью вспоминаем. И в то же время понимаем, что это опыт, который дает нам толчок больше так не делать и стремиться только к новым достижениям, к единству, к миру.

Это большая память для всех потомков: для наших детей, внуков, для нас именно.

Мой прадед воевал, прапрадед воевал, до сих пор сохранились дневники его. То есть это очень важно помнить и не повторять тех ошибок.

Если вспоминать Великую Отечественную войну, можно все решать мирными способами. Если какие-то конфликты возникают в мире, это можно все решить мирно. Для всех белорусских учеников завтра прозвенит школьный звонок. День знаний символично начнут с единого занятия по истории. Вот только проведет его не классный руководитель или директор. Впервые открытый урок на всю страну даст, к слову, историк по образованию, наш Президент. Трансляция во всех школах страны! Каким будет единый урок, который проведет Лукашенко? Читайте здесь.

Завтра же вступает в силу новая редакция Кодекса об образовании. Откорректировали и приняли более 40 указов, 6 постановлений Совета министров, ряд нормативных актов. Но это не значит, что с 1 сентября ученики и учителя проснутся в принципиально новом мире знаний. Изменения логично диктует время. А будущее всей страны, без преувеличения, формируется как раз за школьными партами. «Абсолютно напрасные волнения». Почему не стоит переживать из-за изменений в образовании?