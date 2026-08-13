Новый учебник по ОБЖ для четвертых классов появится в школах Беларуси

К новому учебному году в Беларуси подготовили 28 школьных пособий – в основном это переиздания с актуализированным содержанием, соответствующим современным требованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная новинка – учебник по основам безопасности жизнедеятельности для четвертых классов: вместо сухой теории – практика, игры и реальные примеры, а также специальный блок для родителей. В учебник по информатике для 8-го класса добавили темы по основам искусственного интеллекта, а в пособии по географии для 10-классников полностью обновили карты и статистику. Все изменения учитывают запросы школ и проходят практическую проверку.

Валентина Гинчук, проректор по методической работе Академии образования Беларуси:

У нас каждое учебное пособие проходит так называемую опытную проверку. И учителя по результатам опытной проверки предоставляют нам свои замечания и предложения: что упростить, что необходимо усовершенствовать. Кроме того, у нас есть ряд других форм получения обратной связи: инфолиния национального образовательного портала, различные диалоговые площадки с нашими педагогами. К нам обращаются родители со своими предложениями. И при подготовке учебного пособия к переизданию, конечно, мы их предложения стараемся учитывать. И учебное пособие становится и качественнее, и доступнее.

Стоимость комплекта учебников – 22,5 рубля. Многодетные семьи получают скидку 50 %, дети-сироты и школьники с инвалидностью освобождены от оплаты.