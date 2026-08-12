Сельское хозяйство Латвии покрывает менее трети потребностей страны в продовольствии

Сельское хозяйство Латвии обеспечивает страну продовольствием менее чем на треть. Такие данные содержатся в разработанном Министерством земледелия плане развития отрасли до 2036 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля аграрного сектора в экономике сократилась до 2 %. При этом производительность латвийских полей в три с лишним раза ниже среднего показателя по Евросоюзу. За два десятилетия число фермерских хозяйств уменьшилось со 140 до 57 тысяч. Минземледелия предлагает разделить их на три группы, но экологические хозяйства будут ориентированы не на рынок, а на сохранение ландшафта. Ситуацию усугубляет засуха, которая бьет по урожаю и без того небогатых латвийских полей. Почвы теряют влагу, а малые и средние фермы, зависящие от внешнего финансирования на 90 %, оказываются на грани выживания.