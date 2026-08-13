Белорусские десантники прибыли в Китай для участия в тактических учениях «Стремительный орел – 2026»

Личный состав подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси прибыл в Китай для участия в тактическом учении «Стремительный орел – 2026». Перелет по маршруту через Новосибирск и Владивосток с промежуточными посадками для дозаправки занял около суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рыбинский, заместитель командующего силами специальных операций по воздушно-десантной подготовке Вооруженных Сил Беларуси:

Учение предусматривает по-настоящему совместный формат. То есть нас это очень устраивает, и нам это очень интересно. Наши военнослужащие участвуют в совместных группах. То есть это и штурмовые действия, и совершение парашютных прыжков, и различные огневые стрелковые тренировки. То есть мы делимся 50 на 50: половина белорусских военнослужащих, половина китайских военнослужащих. Это позволит по-настоящему обменяться опытом и убедиться в собственном профессионализме

Впереди у сводного подразделения – несколько этапов подготовки и совместная работа с китайскими военнослужащими. Маневры продлятся почти до конца августа, до 24 числа. Тематика учения – совместная тактическая операция в городских условиях. После прибытия контингентов – получение оружия и пристрелка, затем – одиночная подготовка и слаживание отделений и групп, далее – слаживание сводного подразделения в целом. Завершающим этапом станет выполнение задач совместными сводными группами, сформированными из белорусских и китайских военнослужащих.