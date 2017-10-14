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Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон

14 октября 2017 14:39
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Новости Беларуси. У хоккейного клуба «Динамо-Минск» появился собственный живой талисман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зубр по кличке Барон в столичном зоопарке живет уже более 10 лет.

Теперь о переселенце из Беловежской пущи спортсмены знают еще больше. По крайней мере, 14 октября они изучили его рацион и щедро угостили Барона морковью и капустой. Клетка питомца оборудована вольером и огромным домом. Живет он здесь не один, а вместе с подругой по кличке Мулатка.

Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон-1

Ольга Колмакова, начальник просветительского отдела минского зоопарка:
Нашего зубра зовут Барон, и это не случайно. Определенными правилами установлено так, что имена зубров должны начинаться на ту букву, на которую начинается название страны, в которой они проживают.

Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон-4

Владимир Денисов, капитан ХК «Динамо-Минск»:
Если посмотреть на зубра, то можно сказать про него «могучий, сильный». Он вызывает такое, знаете, воинственное чувство.

В столичном зоопарке сегодня еще один праздник – день рождения всеобщего любимца, ослика Иа. Он гулял по зоопарку в необычном образе.

Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон-7

# общество # Хоккей Беларуси # Зоопарк # Дикие животные # Фотофакт # Владимир Денисов # Ольга Колмакова

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