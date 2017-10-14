Город должен быть зеленый: 14 октября белорусы вышли сажать деревья

Новости Беларуси. Многие белорусы сегодня вышли благоустраивать городские скверы, и собственные дворы. Десятки молодых деревьев 14 октября высадили и на улице Центральной в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клены, ясени и рябины – они требуют меньшего ухода и лучше других чувствуют себя в городской среде. Работали все: и чиновники, и жильцы ближайших кварталов. Они обещают ухаживать за саженцами, поливать и подкармливать.