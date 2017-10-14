Город должен быть зеленый: 14 октября белорусы вышли сажать деревья
Новости Беларуси. Многие белорусы сегодня вышли благоустраивать городские скверы, и собственные дворы. Десятки молодых деревьев 14 октября высадили и на улице Центральной в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Клены, ясени и рябины – они требуют меньшего ухода и лучше других чувствуют себя в городской среде. Работали все: и чиновники, и жильцы ближайших кварталов. Они обещают ухаживать за саженцами, поливать и подкармливать.
Дмитрий Белонович:
Город должен быть зеленый, это прекрасно. Если будем делать работу вместе, это будет лучше и город станет красивее.
Дмитрий Сайнук:
Рядом завод МАЗ с вредным производством, с литейными цехами. И мы в полной мере ощущаем проблемы с экологией здесь. Пускай деревья не решают проблему, по крайней мере, психологически и для детей, и для взрослых обеспечивают безопасность.
Валерий Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Каждый должен делать вокруг себя что-то прекрасное. Это касается и подъездов, и дворовой территории. Мы будем потом больше ценить свой труд и бережнее к нему относиться.
До конца 2017 года в Заводском районе столицы появится более 3000 молодых деревьев и кустарников.
Например, на улице Ангарской высадят рябины, а возле «Чижовка-Арены» – аллею из кленов.