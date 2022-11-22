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Чижовский и Курасовщинский рынки изменили свой вид. Как украсят торговые объекты Минска к праздникам?

22 ноября 2022 13:37
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Новости Беларуси. Чижовский и Курасовщинский рынки изменили свой вид. На торговых площадках обновили витрины и оборудование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чижовский и Курасовщинский рынки изменили свой вид. Как украсят торговые объекты Минска к праздникам?-1

Установили светодиодные вывески. Реконструированы входные группы. На Чижовском рынке полностью переоборудованы витрины, установлено новое холодильное оборудование, введена в эксплуатацию система кондиционирования. Обновлен и окрашен фасад. И уже в преддверии новогодних праздников начали украшать и оформлять Комаровский рынок.

Чижовский и Курасовщинский рынки изменили свой вид. Как украсят торговые объекты Минска к праздникам?-4

Николай Хмельницкий, генеральный директор ГП «Минский Комаровский рынок»:
Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января район проводит на нашей елке, на территории. Закупили новое светодиодное оборудование, поставим на нашей площади перед рынком, чтобы можно было фотозону, все это увидеть. В этом году это новое.

В ближайшие дни украсят все торговые объекты Минска. Уже стартовала продажа новогодних и елочных украшений.

# Торговля в Беларуси # общество # Николай Хмельницкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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