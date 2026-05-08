Новый спортивно-тактический комплекс открыли на базе минского ОМОНа

О тех, кто в наше время стоит на защите правопорядка в стране. В преддверии Дня Победы столичные ОМОНовцы получили знаковый объект. В Минске открыли современный спортивно-тактический комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея его создания была озвучена Президенту в декабре 2020 года во время посещения главой государства минского отряда милиции особого назначения. Тогда Александру Лукашенко доложили о планах по совершенствованию материально-технической базы и строительстве многофункционального здания с тиром для тренировок. Президент заявил, что отряду создадут все условия для подготовки и службы. Поручение выполнено, и новый спортивно-тактический комплекс тому подтверждение.

Николай Максимович, командир отряда милиции особого назначения УВД Минского облисполкома:

При строительстве комплекса, при его формировании, были учтены все требования сегодняшнего дня и поэтому применены самые последние технологии для подготовки наших сотрудников. Всё это позволяет нам на сегодняшний день максимально качественно осуществлять подготовку сотрудников для выполнения самого широкого спектра задач, которые возложены на сотрудников ОМОН во благо нашего народа и государства.

Новый комплекс включает площадки для различных видов спорта, проведения соревнований, многофункциональный тир, а также зоны подготовки операторов БПЛА. Кроме того, появился макет торгового центра для оттачивания навыков с учетом актуальных угроз. Представлено несколько видов транспорта для отработки вводных, есть скалодром и площадка для беспарашютного десантирования, а также зона для психофизического восстановления сотрудников.