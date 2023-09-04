Сила в единстве! Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? И как сделать сакральный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями?

Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня. Этим вечером, 4 сентября, на площадке проекта соберутся спикеры из разных сфер, чтобы препарировать тему под разным углом.

Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире.