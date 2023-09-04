Прямой эфир

Сила в единстве! Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Анонс ток-шоу «По существу»

04 сентября 2023 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? И как сделать сакральный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями?

Сила в единстве! Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня. Этим вечером, 4 сентября, на площадке проекта соберутся спикеры из разных сфер, чтобы препарировать тему под разным углом.

Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире.

Сегодня в 18:30 будем говорить по существу.

# День народного единства # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Пскове
04 сентября 2023 08:28

Заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Пскове

Учения по обеспечению ядерной безопасности пройдут на БелАЭС и в Островецком районе
04 сентября 2023 08:04

Учения по обеспечению ядерной безопасности пройдут на БелАЭС и в Островецком районе

В Витебске воспитатели детского сада завели TikTok и снимают милые ролики с малышами
04 сентября 2023 07:24

В Витебске воспитатели детского сада завели TikTok и снимают милые ролики с малышами