Военные медики на учениях в Бресте отработали помощь заражённым сибирской язвой

Новости Беларуси. Учение «Боевое братство» имеет несколько составляющих. Одна из них под кодовым названием «Барьер». Под Брестом были задействованы войска радиационной, химической и биологической защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавно созданное специальное формирование, в которое включены и службы медицинского обеспечения ОДКБ, отработали помощь оказавшимся в очаге биологической угрозы. По легенде, ей подверглись боевые позиции. Тех, кто контактировал с источником потенциального заражения, эвакуируют. Пробы земли с места анализируют в полевой лаборатории. В ней могут определить любой опасный патоген. Исходя из результатов, отрабатывались различные сценарии развития событий.

Вячеслав Старков, руководитель учения «Барьер-2023»:

Необходимость проведения данного учения, именно по ликвидации источников биологических угроз, возникла прежде всего из-за того, что сегодня очень остро стоит вопрос по обеспечению биологической безопасности. И возникает проблема, что необходимо решать совместные задачи в интересах ОДКБ. И для решения этих задач создано это сводное формирование.