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Заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Пскове

04 сентября 2023 08:28
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Активизация межрегионального и приграничного сотрудничества, механизмы преодоления экономических санкций, ответ на современные вызовы и угрозы. Обширный круг вопросов будет 4 сентября обсуждаться на заседании Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое пройдет в Пскове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в Пскове-1

Белорусскую делегацию возглавит председатель Палаты представителей. В повестке дня и работа над проектом бюджета Союзного государства уже на следующий год. Парламентарии обсудят также подходы по гармонизации законодательства двух стран о труде, занятости населения, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Не останутся без внимания темы поддержки семей с детьми, малообеспеченных граждан, инвалидов и ветеранов, социального обслуживания.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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