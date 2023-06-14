Новый поезд Самара – Минск начнёт курсировать с 14 июня

Для укрепления транспортных связей и развития международных пассажирских перевозок. Российские железные дороги сегодня запускают прямой поезд из Самары в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше путешествовать между городами можно было только с пересадками. Состав будет ходить раз в неделю. В нем плацкартные и купейные вагоны, также предусмотрены места для маломобильных пассажиров. За один рейс поезд перевезет более 600 человек.