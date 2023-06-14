В Беларуси планируют создать около 30 региональных объектов по обращению с отходами

Новости Беларуси. Практику применения закона «Об обращении с отходами» и его совершенствование обсудили на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно прошло в расширенном формате на базе одного из коммунальных предприятий столицы, где уже успешно решают экологические и санитарные проблемы мегаполиса.

Николай Васильков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы предполагаем, что законопроект будет стимулировать как производителей, так и переработчиков в части максимального вовлечения в хозяйственный оборот всех тех отходов, которые имеются на территории Республики Беларусь. Основная тема выездного заседания – это услышать мнения практиков, услышать их предложения в новый законопроект, чтобы он наиболее эффективно работал.