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В Беларуси планируют создать около 30 региональных объектов по обращению с отходами

14 июня 2023 07:34
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Новости Беларуси. Практику применения закона «Об обращении с отходами» и его совершенствование обсудили на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируют создать около 30 региональных объектов по обращению с отходами-1

Оно прошло в расширенном формате на базе одного из коммунальных предприятий столицы, где уже успешно решают экологические и санитарные проблемы мегаполиса.

В Беларуси планируют создать около 30 региональных объектов по обращению с отходами-4

Николай Васильков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы предполагаем, что законопроект будет стимулировать как производителей, так и переработчиков в части максимального вовлечения в хозяйственный оборот всех тех отходов, которые имеются на территории Республики Беларусь. Основная тема выездного заседания – это услышать мнения практиков, услышать их предложения в новый законопроект, чтобы он наиболее эффективно работал.

В Беларуси планируют создать около 30 региональных объектов по обращению с отходами-7

В Беларуси ведется создание региональных объектов. Всего по стране около 30 – для захоронения и обезвреживания твердых коммунальных и промышленных отходов, сбора, сортировки и подготовки к использованию вторичных материальных ресурсов, их возврата в хозяйственный оборот. Бережливое отношение к ресурсам, повышение экологической культуры – в этих направлениях продолжится работа над законопроектом.

# Вторсырье # общество # Николай Васильков # Фотофакт

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