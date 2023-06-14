Дни культуры Беларуси впервые принимает Бишкек

Новости Беларуси. Дни культуры Беларуси впервые проходят в Бишкеке. Зрителям представят игровые, анимационные, художественные фильмы, а также выставки ажурного ткачества и искусства рисованных витебских ковров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета артисты белорусской эстрады выступят с гала-концертом. В рамках дней культуры пройдут переговоры с коллегами, наша делегация встретится с представителями ведущих театров и учреждений образования. Благодаря культурному диалогу расстояние между Минском и Бишкеком сокращается.