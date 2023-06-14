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Парламентарии обеих палат заслушают доклад вице-премьера о социальной сфере

14 июня 2023 07:02
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Новости Беларуси. Социальная сфера: состояние и перспективы развития. На сегодняшнем совместном заседании двух палат парламента сенаторы и депутаты заслушают доклад вице-премьера, который курирует данное направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии обеих палат заслушают доклад вице-премьера о социальной сфере-1

А ему в Беларуси внимание повышенное. Ведь, как отмечал в Послании народу и парламенту Александр Лукашенко, уже три десятилетия фундаментом нашей государственной политики является социально ориентированная экономика.

Парламентарии обеих палат заслушают доклад вице-премьера о социальной сфере-4

Эта политика успешна, а народ ее поддерживает. И именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, стала сегодня главной мишенью Запада. Насколько успешно противостоим этому, где еще точки роста – на вопросы парламентариев готовятся ответить члены правительства – министры, работающие в социальной сфере. Также сегодня на вторую половину дня запланировано заседание 10-й сессии Совета Республики.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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