Парламентарии обеих палат заслушают доклад вице-премьера о социальной сфере
Новости Беларуси. Социальная сфера: состояние и перспективы развития. На сегодняшнем совместном заседании двух палат парламента сенаторы и депутаты заслушают доклад вице-премьера, который курирует данное направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А ему в Беларуси внимание повышенное. Ведь, как отмечал в Послании народу и парламенту Александр Лукашенко, уже три десятилетия фундаментом нашей государственной политики является социально ориентированная экономика.
Эта политика успешна, а народ ее поддерживает. И именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, стала сегодня главной мишенью Запада. Насколько успешно противостоим этому, где еще точки роста – на вопросы парламентариев готовятся ответить члены правительства – министры, работающие в социальной сфере. Также сегодня на вторую половину дня запланировано заседание 10-й сессии Совета Республики.