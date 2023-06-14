Парламентарии обеих палат заслушают доклад вице-премьера о социальной сфере

Новости Беларуси. Социальная сфера: состояние и перспективы развития. На сегодняшнем совместном заседании двух палат парламента сенаторы и депутаты заслушают доклад вице-премьера, который курирует данное направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А ему в Беларуси внимание повышенное. Ведь, как отмечал в Послании народу и парламенту Александр Лукашенко, уже три десятилетия фундаментом нашей государственной политики является социально ориентированная экономика.