Президент Беларуси: «Что недопустимо для любого уровня руководителей – это очковтирательство»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обозначил проблемные вопросы, которые новому министру сельского хозяйства предстоит решать в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Президентом поставлена задача – нарастить объемы производства и, конечно, повысить качество продукции, которая идет от животноводства. Учитывая то, что мы являемся производителем такого объема сельскохозяйственной продукции, мы должны еще и качественно получить и реализовать ее.

За развитие Шкловского района теперь отвечает Александр Титок – уже бывший начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. До перехода в МЧС он возглавлял Хойникский район. Нового руководителя глава государства предостерег от принятия поспешных решений. Вместе с тем, Президент ориентирует председателя райисполкома на дисциплину и ответственность. По мнению Александра Лукашенко, это одна из ключевых проблем в Могилевской области и Шкловском районе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси: Всегда Могилевщина и Шкловский район страдали отсутствием дисциплины. Не хочу сказать, что там кадры хуже, чем где-либо, ни в коем случае, там грамотные люди, но ответственности, дисциплины не хватало всегда. Поэтому там нужен человек аккуратный, с холодной головой, но горячим сердцем и, самое главное, чистыми руками.

Я хочу, чтобы вы разобрались в кадрах Шкловского района и не спеша, если это необходимо, приняли соответствующие решения. Что недопустимо для любого уровня руководителей – это очковтирательство. Мне бесполезно пытаться втереть очки. Мне необязательно куда-то ехать, чтобы знать, что происходит в том или ином хозяйстве, на том или ином заводе. Мне достаточно проанализировать таблицу показателей. Я все это в жизни проходил, и вы как руководитель района, а сейчас - более высокого уровня, прекрасно это понимаете.

Поэтому, если меня там зовут приехать туда, сюда – тут порядок наведете. Я уже говорил в Барановичах: не я буду наводить порядок, а будет наводить тот, кто там живет.

А наше дело – организовать и потребовать.

И новому министру, и главе района буквально сразу придется включаться в напряжённую работу. Задача, которая стоит перед управленцами – сгладить разрывы и подтянуть уровень жизни людей в регионах.