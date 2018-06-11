Новый ноутбук через месяц перестал включаться: ТОП-4 ошибок в использовании гаджета

Новости Беларуси. В программу «Добро пожаловаться» обратилась жительница города Островец. Антонина Веробей заказала новый ноутбук. Однако, в предвкушении долгожданной покупки, девушка забыла, что судить только по красивой обложке нельзя.

Антонина Веробей, г. Островец:

Сама живу в Островце. Заказала ноутбук через интернет-магазин ram.by за 778 рублей. Выбрала его из-за множества хороших отзывов. Очень хороший сайт, достойный. И цена – ниже, чем в магазинах. Ноутбук проработал месяц и просто перестал включаться.

Девушка недоумевала: как абсолютно новый ноутбук мог так быстро выйти из строя? Поэтому, не раздумывая, она отправилась за ответом к продавцу. Последний переадресовал девушку в сервисный центр.

Антонина Веробей: Мы его завезли на ремонт по гарантии. Через месяц – такая же ситуация: он опять не включается. Напомним, что Антонина проживает в Островце, и каждая поездка в столицу – это 300 километров пути, плюс бонусом потраченные время и нервы. И ладно, если бы эти усилия привели к решению проблемы. Как это часто бывает, мастера переложили ответственность на клиента. Такие традиционные причины отказа, как залитие или механическое воздействие, в случае с ноутбуком вряд ли бы сработали. Но если очень постараться, то всегда можно обвинить покупателя. Антонина Веробей: Говорят, что мы неправильно установили программное обеспечение. Специалисты утверждают, что более 40% всех поломок техники происходят по вине самих покупателей. Для общего развития приведем несколько роковых ошибок пользователей ноутбуков. Андрей Ермола, инженер по ремонту техники:

1. К самым распространенным ошибкам при пользовании ноутбуком относится некорректное завершение работы. Люди часто не дожидаются выключения компьютера и отключают питание. 2. Вторая ошибка – постоянное использование ноутбука от сети, при этом очень быстро изнашивается аккумулятор. 3.Третья ошибка – перекрытие вентиляционных отверстий.

4.Четвертая ошибка – несвоевременная профилактика системы охлаждения.



Антонина уверяет, что выше перечисленные ошибки она не допускала! А программное обеспечение ей устанавливал грамотный специалист. Девушка уверена, что ей продали ноутбук с заводским дефектом. К этой же мысли склоняется и наш независимый эксперт.

Андрей Ермола:

На наш взгляд причина, по которой он может не включаться, даже после замены программного обеспечения, скорее всего, это будет брак.

Звучит обнадеживающе, если бы не это неприятное сочетание «скорее всего». Это как: возможно, может быть, вероятно, не исключено. В нашем случае должны быть такие понятия как: однозначно, без сомнений, мы уверены. Но доказательств пока у девушки нет, есть только желание добиться справедливости. Антонина Веробей:

Я потребовала деньги, поскольку товар не качественный. Деньги вернуть мне отказались. А что еще оставалось делать продавцам? Ведь специалисты сервисного центра не видят вины производителя! Или не хотят видеть. Антонина, уверенная в своей правоте и изрядно устав от переживаний, не доверяет ни мастерам, ни продавцам. Алексей Быстрик, менеджер по работе с клиентами:

Получилась конфликтная ситуация. Мы просили предоставить ноутбук для проверки качества, чтобы избежать экспертизы и ускорить процесс.

Ноутбук нам не оставили на проверку качества. Если экспертиза подтвердит, что там присутствует заводской брак, то мы вернем уплаченную за ноутбук стоимость.

Девушка не исключает, что проверка качества, проведенная силами продавца, будет носить заинтересованный и не корректный характер. И ее можно понять.