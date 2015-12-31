Новый год в мире: салют на пляже в Австралии, звук колокол в Японии и ураган в Великобритании

Новости Беларуси. Марафон новогодних торжеств перемещается по часовым поясам планеты, с каждой минутой охватывая духом самого радостного праздника все больше людей. Уже почувствовали дыхание 2016 года жители Океании и Австралии. В разгаре торжества в государствах восточной Азии. Последние приготовления завершают страны Европы, правда, в этот раз с поправкой на безопасность.

Новый год. Это время для каждого жителя на планете значит что-то свое. Для одних – это возможность загадать желание, для других – решиться на нечто важное. По традиции эту особенную ночь первыми встретили тихоокеанские страны и острова. В числе первых и австралийцы. Жители Сиднея чуть ли не за несколько суток стали занимать места на пляже, чтобы увидеть один из самых грандиозных салютов в мире.

Первое января уже встретили в Новой Зеландии, Китае и на Дальнем Востоке России. Пришел год обезьяны и во все дома японцев. В Стране восходящего солнца наступление праздника традиционно приветствовали 108 ударами колоколов в храмах.

И если восточные страны отмечают праздник с размахом, то вот их западные соседи – куда скромнее. Из-за событий в Париже 13 ноября в некоторых государствах Европы усилены меры безопасности. Во Франции военных и полицейских на улицах едва ли не больше, чем самих туристов. В Париже даже отменили салют на Елисейских полях. Похожая ситуация и в Бельгии. В столице страны, Брюсселе, традиционного праздничного фейерверка тоже не будет. И это впервые за много лет.

Бельгийцы:

Я, честно говоря, и не знала, что салюта не будет. А теперь я, конечно, огорчена немного. Значит, в этом году будет не так красочно. Все-таки было бы здорово, если бы он состоялся.

Я удивлен. Но, думаю, на то есть свои причины. Мэрия города чувствует, что так безопаснее. Охрана и безопасность – это то, что очень важно сейчас.

Новый 2016 год в Испании тоже встретят под усиленной охраной. На главной площади Мадрида полицейских будет в несколько раз больше привычного. И, кстати, попасть на площадь смогут не все.

В столице Германии, Берлине, ограничен доступ к Бранденбургским воротам. Таблички, развешанные повсюду, строго напоминают о том, что проносить с собой сумки, рюкзаки и чемоданы запрещено.

А вот в Великобритании в празднование Нового года внесла коррективы погода. С 31 на 1 синоптики пообещали ураган. И он может стать самым мощным за последние полвека.

Новогодняя ночь в прямом смысле обещает быть горячей в Италии. Уже который день в итальянской части Альп бушуют сильнейшие лесные пожары.

Тем не менее, в Европе не теряют новогоднего настроения и люди с нетерпением ждут этих волшебных мгновений нового 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.