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Ведущий программы «Неделя спорта» на СТВ Сергей Канашиц удостоен спецпремии Президента «Белорусский спортивный Олимп»

31 декабря 2015 16:57
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Новости Беларуси. Журналист, тренер и ведущий программы «Неделя спорта» на СТВ Сергей Канашиц получит специальную премию Президента «Белорусский спортивный Олимп». Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Канашиц, ведущий СТВ:
Буквально вчера на праздновании 15-летия вещания телекомпании СТВ я получил диплом, который отметил мои заслуги как телеведущего программы «Неделя спорта» на СТВ. Это тоже была приятная неожиданность. Я этим тоже очень горд. Президентская премия – большая премия. Раньше ее давали только спортсменам и тренерам. Получилось так, что я первооткрыватель среди нашего журналистского цеха. Надеюсь, что мой пример будет показателен и остальные журналисты тоже станут обладателями этой престижной премии.

# общество # Сергей Канашиц # Ведущие СТВ

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