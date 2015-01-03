В Минске подвели итоги республиканского конкурса «За что я люблю свою деревню»

Новости Беларуси. Чтобы не гасли огни в окнах сельских домов... Об этом мечтают победители Республиканского конкурса «За что я люблю свою деревню», который прошёл в рамках акции «Наши дети». Жюри прочли два десятка сочинений от школьников со всех областей страны. Шестеро авторов лучших приехали в столицу для награждения. Домой они вернулись с новыми планшетами. С одной из победительниц творческого поединка встретилась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Стацюк, победительница республиканского конкурса «За что я люблю свою деревню»:

За что еще люблю свою деревню. Конечно, за ее жителей: за их доброту и гостеприимство, за трудолюбие и отзывчивость, за то, что я с каждым здороваюсь и каждому улыбаюсь.

Анастасия признается: ответ на вопрос «за что я люблю свою деревню?» искала долго. Потому что уверена: родное местечко любит также, как свою семью. И повода для этого искать не нужно. А потом поняла: ей дорог каждый уголок, красоту которого с первого взгляда никогда не заметит «чужой».

Анастасия Стацюк, победительница республиканского конкурса «За что я люблю свою деревню»:

Когда-то это была дорожка, которая вела к озеру. Сейчас его, к сожалению, уже нет. Я любила его за то, что там было очень много деревьев, очень красивая природа. и еще за то, что туда каждый год прилетали лебеди.

А еще в своем сочинении школьница писала о том, чем искренне гордится. О старинной Свято-Михайловской церкви, которая сохранилась в родном селе. О знаменитых земляках, которые прославили Остромечево далеко за пределами области и страны. И о памяти, которую здесь чтят все поколения.

Анастасия Стацюк, победительница республиканского конкурса «За что я люблю свою деревню»:

Этот памятник является свидетельством того, что на этой земле люди тоже сражались за наши жизни и за жизни других людей, которые живут сейчас. И многие из них отдали свои жизни.

На республиканский этап конкурса сочинений «За что я люблю свою деревню» на суд жюри было представлено 20 творческих работ – искренних и откровенных рассказов о малой родине. Читая их, признаются судьи, будто бы побывали в каждом селе.

Регина Давидович, заместитель председателя Белорусского союза женщин:

Настолько тепло и сердечно пишут о своих земляках, о своей деревеньке. Один мальчик написал даже в стихах сочинение. Что, мол, где бы я не был, куда бы меня судьба не забросила, я ещё не определился, кем я буду, но свою родную деревню не забуду никогда.

Самые талантливые юные авторы приехали в столицу за заслуженными наградами. Для многих сельских ребят – это первый, что называется, «большой выход».

Ирина Сацюк, мама:

Дочь очень ответственно подошла к этому заданию и писала сочинение со всей любовью, на которую она способна. Потому что живём мы в Остромечево давно, я сама родом оттуда. Некоторое время жили в столице нашей области - в городе Бресте, но решили вернуться на родину.

Родители и педагоги уверены – эта победа лишь первая «ласточка». Девочку ждет по настоящему большое будущее. Сама же Настя уверяет: как бы ни сложилась ее взрослая жизнь, она обязательно вернется в родную деревню.

Анастасия Стацюк, победительница республиканского конкурса «За что я люблю свою деревню»:

Куда бы я не уехала учиться, я обязательно сюда вернусь. Потому что я люблю свою деревню всем сердцем.