Белорусские каникулы: почему россияне приехали отмечать Новый год в Оршу?

Новости Беларуси. Белорусские каникулы. Новогодние и рождественские праздники многие россияне решили отметить в нашей стране. И это уже, прямо скажем, - традиция. На самолете лететь меньше часа, дорога за рулем займет около 6 часов. О привлекательности Синеокой в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетная семья Стародубровских впервые встречала Новый год вне дома. Да что уж говорить: не в своем городе и даже не в своей стране. 2015 москвичи решили встретить в Орше, в полутысяче километров от дома. И ни разу об этом не пожалели.

Александра Стародубровская, турист (Россия):

Очень давно просто хотели съездить именно в Беларусь, вообще никогда здесь не были. В первый раз приехали. Во-первых. И, во-вторых, дружная компания, нас очень много, детей тоже. Им очень весело.

Михаил Стародубровский, турист (Россия):

Отличные люди, очень все понравилось, красивый город. Вчера ездили, пытались пойти на каток - не получилось, очень много народу!

Вместе со Стародубровскими в Оршу приехали еще 4 семьи. Всего в компании 23 человека. Примерно половина – дети, которые уже в предвкушении ещё одной встречи – с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами.

Дети:

Что-то мерзнут щеки, нос. Видно, близко Дед Мороз.

От зари и до зари славят зиму снегири. Дед Мороз, как маленький, пляшет у завалинки.

Наша елка высока, наша елка велика. Выше папы, выше мамы, достает до потолка.

Зато не достают до потолка цены на праздничный отдых. Это отмечают сами россияне.

Илья Петрачков, турист (Россия):

Здесь все нравится, все устраивает. По цене, конечно, подешевле, чем у нас. Приедем еще, летом, когда дети подрастут. Попроще будет ехать.

Ирина Дмитриевич, директор туристско-оздоровительного комплекса:

Проведение новогодних праздников уже давно пользуется спросом среди российских туристов. В основном приезжают россияне из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска.

Но не только цена радует гостей. Есть и ряд других преимуществ. Например, белорусы и россияне очень близки по менталитету. Потому приезжие чувствуют здесь себя, как дома. Плюс ко всему – удобное географическое расположение. И, конечно, природа: большинство усадеб, домов охотников и санаториев окружены сосновыми лесами.

Александра Стародубровская, турист (Россия):

Нам очень понравились белорусы. Так что спасибо огромное от россиян вам за гостеприимство!