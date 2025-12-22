Благотворительный марафон «Наши дети» прошёл в Руденской специальной школе-интернате
Время чудес и исполнения желаний. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает радовать тех, кто особенно нуждается в заботе и внимании. Одним из пунктов маршрута добра стала Руденская специальная школа-интернат, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь воспитываются и обучаются 130 ребят. Это дети разных возрастов, которые остались без попечения родителей. Многие с особенностями развития. Накануне Нового года им дарили настроение взрослые волшебники, они приехали не с пустыми руками. В ответ воспитанники интерната подготовили праздничный концерт.
Виталий Брагинец, воспитанник Руденской специальной школы-интерната:
Мы очень рады гостям, когда к нам приезжают. Всегда рады, приветствуем. Никогда не отказываемся от гостей. Всегда, наоборот, созываем, чтобы больше приезжали.
Наталья Дировская, директор Руденской специальной школы-интерната:
Наше учреждение уникальное. Оно одно такое в Пуховичском районе. Мы выпускаем ребят, которые уже получают профессию. На базе нашей школы-интерната ребята могут осваивать профессию овощевод и штукатур.
Игорь Кудревич, директор департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси:
Приезжаем не один раз. Это более системная работа. Приезжаем сюда с друзьями, со спонсорами, с теми, кто помогает школе.
Традиционный новогодний проект «Наши дети» проходит уже 30-й раз подряд. Количество его участников растет. Только в Минской области марафон охватит свыше 200 тысяч детей.