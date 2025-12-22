Благотворительный марафон «Наши дети» прошёл в Руденской специальной школе-интернате

Время чудес и исполнения желаний. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает радовать тех, кто особенно нуждается в заботе и внимании. Одним из пунктов маршрута добра стала Руденская специальная школа-интернат, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь воспитываются и обучаются 130 ребят. Это дети разных возрастов, которые остались без попечения родителей. Многие с особенностями развития. Накануне Нового года им дарили настроение взрослые волшебники, они приехали не с пустыми руками. В ответ воспитанники интерната подготовили праздничный концерт.

Виталий Брагинец, воспитанник Руденской специальной школы-интерната:

Мы очень рады гостям, когда к нам приезжают. Всегда рады, приветствуем. Никогда не отказываемся от гостей. Всегда, наоборот, созываем, чтобы больше приезжали.

Наталья Дировская, директор Руденской специальной школы-интерната:

Наше учреждение уникальное. Оно одно такое в Пуховичском районе. Мы выпускаем ребят, которые уже получают профессию. На базе нашей школы-интерната ребята могут осваивать профессию овощевод и штукатур.