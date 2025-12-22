Особое внимание — промышленности! Масштабная модернизация проходит на Минском заводе шестерён

Делегаты VII Всебелорусского народного собрания единогласно приняли Программу социально-экономического развития на 2026 – 2030 годы. Основа основ – экономика. Для того чтобы выйти на 100 миллиардов долларов годового валового внутреннего продукта, должны устойчиво работать предприятия и финансовая система. Мощный локомотив белорусской экономики – промышленность. Она формирует четверть ВВП нашей страны. Поэтому развитию сферы – особое внимание. Масштабная модернизация проходит и на Минском заводе шестерен. Это позволит улучшить качество изделий и повысить производственные мощности практически вдвое. Как внедряют новые технологии в машиностроении – узнала Дарья Авсюк.

Путь шестеренки от металла к точной форме занимает несколько операций. Раньше он был дольше и сложнее. Теперь – короче и в разы точнее. Новое оборудование на Минском заводе шестерен позволяет выпускать детали 6-й степени точности. Это мировой рыночный стандарт для качественных трансмиссий. А таких степеней в машиностроении всего 12. Для работы на новом оборудовании специалисты прошли обучение. Так, Артем Рухлевич, наладчик шлифовальных станков, занимается торцовкой деталей. Благодаря современным станкам все делается с точностью до микрона практически автономно.

Артем Рухлевич, наладчик шлифовальных станков Минского завода шестерен:

Плюс в том, что здесь можно поставить рабочую, которая может нажимать просто одну кнопку. То есть не нужно будет вручную все подводить, все время стоять, мерить размеры, что-то корректировать. В рамках масштабной модернизации на завод уже поступило более 300 единиц оборудования, большая часть из которого введена в эксплуатацию. А до конца 2026 года будет освоен весь инвестиционный пакет.