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Новый год-2018. Сколько будут стоить елки в Минске?

22 ноября 2017 15:03
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Новости Беларуси. 22 декабря начнут работу елочные базары в Минске. Продажи главного атрибута Нового года продлятся до 31 декабря.

По информации Мингорисполкома, цены живых елок стартуют от 10 рублей.

Дерево высотой до 1 метра будет стоить от 10 до 22 рублей,

до 2 метров – от 11,50 до 26 рублей,

до 3 метров – от 15 до 30 рублей.

Новый год-2018. Сколько будут стоить елки в Минске?-1

В розничной торговой сети также будет в продаже искусственная ель.

Ее стоимость стартует от 3,65 рублей.

Цена дерева, высотой до 50 сантиметров, составит от 3,65 до 8,30,

до 1 метра – от 10,30 до 39 рублей,

до 2 метров – от 22,14 до 299,70 рублей,

до 3 метров – от 128 до 347 рублей,

от 3 метров и выше – до 500 рублей.

С 1 декабря магазины начнут работу в праздничном формате.

Предновогодние распродажи: в некоторых торговых объектах скидки до 50% – здесь подробнее.

# общество # Фотофакт # Новый год

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