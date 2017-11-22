«Будущее – это дистанционный съем показаний с приборов учета воды, тепла в наших квартирах»

Примечательно, что большинство их тех, кому положена финансовая поддержка, выявили сами коммунальщики благодаря системе «Расчет ЖКУ». Единое информационное пространство позволило создать базу начислений платежей и исключить недобросовестный подход при формировании тарифов.

Общая сумма выплат в 2017 году выросла в два раза и составила свыше 426 тысяч рублей.

Новости Беларуси. Более 14 тысяч белорусских семей получили безналичные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Дорогокупец, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Она дает возможность тому же, допустим, министру ЖКХ в любое время знать где, в каком районе какова задолженность населения. Это очень удобно.

Есть еще, правда, некоторые вопросы, если можно так выразиться, шлифовки и наладки. Но я думаю, эти вопросы решатся. Эта система, в принципе, очень приемлема. Современная система.