Ветры до 200 км/ч – мощный шторм накрыл центральную часть США

Мощный шторм накрыл центральную часть США. Из-за разгула стихии без электричества остались около 800 тысяч человек. Непогода принесла с собой сильные ветры скоростью около 200 километров в час, дожди и град, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она уже оставила после себя громадный ущерб и продолжает бушевать. Сообщения о разрушениях поступили как минимум из семи штатов. Повсеместно сообщается о поваленных деревьях, обрывах на линиях электропередачи, поврежденных зданиях. В Миссури сильно пострадал местный аэропорт.

Нам оставалось только молиться, чтобы все закончилось благополучно. Внезапно стало совсем темно, ничего не было видно. Нам сильно повезло, что все обошлось. Чего не скажешь о наших соседях. Их дом сильно пострадал, но все они живы.

По данным синоптиков, в зоне разгула стихии могут оказаться 600 тысяч человек, проживающих от Техаса до Нью-Йорка. Здесь шторм может вызвать многочисленные торнадо, сильные ливни и наводнения. Специалисты прогнозируют, что в Оклахоме и Арканзасе за несколько часов выпадет до 200 миллиметров осадков.