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Новый фен поработал сутки и сломался, продавец бросает трубку: что делать?

27 августа 2018 14:59
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Новости Беларуси. Юристы отвечают на вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться».

Анна (г. Волковыск):
Купила в интернет-магазине фен, он на второй день вышел из строя.

На все вопросы продавцы грубят и бросают трубку.

На руках имеется чек. Как поступить в данной ситуации?

Ольга Иващенко, юрист:
Потребителю необходимо обратиться с письменным заявлением к продавцу, с требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной денежной суммы. Это можно сделать путём направления заказного письма с уведомлением на юридический адрес продавца или сделать запись в книгу замечаний и предложений, если у интернет-магазина есть торговая площадка или торговый объект.

# Консультация юриста # общество # Ольга Иващенко

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