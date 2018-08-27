Новый фен поработал сутки и сломался, продавец бросает трубку: что делать?

Новости Беларуси. Юристы отвечают на вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться».

Анна (г. Волковыск):

Купила в интернет-магазине фен, он на второй день вышел из строя.

На все вопросы продавцы грубят и бросают трубку.

На руках имеется чек. Как поступить в данной ситуации?



Ольга Иващенко, юрист:

Потребителю необходимо обратиться с письменным заявлением к продавцу, с требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной денежной суммы. Это можно сделать путём направления заказного письма с уведомлением на юридический адрес продавца или сделать запись в книгу замечаний и предложений, если у интернет-магазина есть торговая площадка или торговый объект.