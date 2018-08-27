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Красится новый рюкзак: можно ли вернуть?

27 августа 2018 14:56
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Новости Беларуси. Юристы отвечают на вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться».

Елизавета Кучинская (г. Могилёв):
Готовим ребёнка к школе, в магазине купили красный рюкзак.

Но у дочки на белой майке остались красные пятна.

Возможно, производитель использовал некачественный краситель. Можно ли вернуть такой товар продавцу?

Ольга Иващенко, юрист:
Если потребителю продан товар ненадлежащего качества, потребитель имеет право заявить требование продавцу о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной денежной суммы. Данное требование должно быть удовлетворено продавцом в течение 7 дней.

# Консультация юриста # общество # Ольга Иващенко

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