Красится новый рюкзак: можно ли вернуть?

Новости Беларуси. Юристы отвечают на вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться».
Елизавета Кучинская (г. Могилёв):
Готовим ребёнка к школе, в магазине купили красный рюкзак.
Но у дочки на белой майке остались красные пятна.
Возможно, производитель использовал некачественный краситель. Можно ли вернуть такой товар продавцу?
Ольга Иващенко, юрист:
Если потребителю продан товар ненадлежащего качества, потребитель имеет право заявить требование продавцу о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной денежной суммы. Данное требование должно быть удовлетворено продавцом в течение 7 дней.