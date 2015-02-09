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Новый детский дом семейного типа построили в Смолевичах за 2,5 месяца

09 февраля 2015 14:00
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Новости Беларуси. Новый детский дом семейного типа появился в Смолевичах. Ключи от двухэтажного коттеджа вручили приемным родителям, воспитывающих пятерых детей. Вскоре семья увеличится вдвое.

Дом площадью более 200 квадратных метров построили всего за 2,5 месяца. На эти цели из республиканского и местного бюджетов было выделено около 3 миллиардов рублей.

Кроме комфортных комнат здесь оборудована еще и детская площадка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К слову, в Минской области это уже 43 дом семейного типа.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика

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