Бармен Павел Лантас устроил небычное бармен-шоу в студии программы «УТРО»

Сколько рецептов коктейлей ты знаешь?

Павел Лантас, бармен:

Знаю, конечно, очень много. Приблизительно около 100. Есть различные бармены, и у каждого есть свои напитки, свои коктейли… Но также существуют определённые классы коктейлей, которые обязан знать любой бармен.

К примеру, если Вы находитесь за границей, и заходите в клуб, видите там такой же коктейль, который умеете делать Вы - с одноименным названием. Но по вкусу он отличается. Это хорошо, когда каждая страна вносит что-то своё, или же все коктейли всё равно должны иметь один вкус?

Павел Лантас, бармен:

Есть классика, которая идёт по всему миру. И думаю, если ты придёшь и закажешь любимый коктейль в любой стране, то любой бармен приготовит его одинаково.

Есть ли какой-то тонизирующий утренний напиток?

Павел Лантас, бармен:

Я болею за свежевыжатые соки! Очень неплохой рецепт: грейпфрутовый сок, мята, ложка мёда. Лёд. Всё это в блендер Это очень вкусно.