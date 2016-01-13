Циклон «Даниэлла» в Беларуси: как снегопады объединили простых белорусов, коммунальщиков и чиновников

Новости Беларуси. Беларусь продолжает бороться с последствиями разгула уже знаменитой «Даниэллы». И здесь, надо сказать, мы проявили свои лучшие качества. Взаимовыручку и сплоченность показали все. В усиленном режиме работали и коммунальщики. В некоторых районах Беларуси им предстояло справиться со снежным покрывалом высотой в 32 сантиметра.

Собственный трактор в хозяйстве Сергея появился всего полгода назад. И вот оно – боевое крещение. Тропинки родной деревушки он начал расчищать еще вчера.

Сергей Грудинский:

И бабушка здесь живет, и остальные старики. Всем помогать надо, должно быть все дружно.

Нашумевшая «Даниэлла» белорусам приготовила настоящий январский сюрприз: температурный минус, метель и снегопад. В итоге после прихода зимней гостьи побиты все рекорды. Вот только к преемнице «Хавьера» уже оказались готовы.

Игорь Саракач, водитель погрузчика:

Даже люди, которые были в отпуске, все были вызваны на работу. Много тысяч кубометров снега вывезено, но, я думаю, работать, если снега не будет, то суток трое, это точно.

На дороги республики вышли почти

Циклон «Даниэлла» в Беларуси: как снегопады объединили простых белорусов, коммунальщик и чиновников

Водители:

Сегодня практически все основные широкие магистрали уже очищены, посыпаны антигололедной смесью.

Из Могилева ехали четыре часа. Снег был большой, но чистили.

Да и сами белорусы объединились в попытке справиться со снежной стихией. Во всех областях, городах, сельсоветах. Вот и у ветерана Ивана Рудницкого сегодня – полный двор помощников. А вот снега все меньше и меньше.

Михаил Жух, председатель Лугослободского сельского совета:

Когда снег пошел, в первую очередь расчистили основные транспортные артерии, а теперь решили, что нужно помочь незащищенным категориям граждан, решили начать с наших ветеранов.

Иван Рудницкий, ветеран Великой Отечественной войны:

Большое спасибо, конечно. А что больше я могу сказать.

Справиться со снегом помогают и 100-летней Надежде Ивановне. Кроме привычных ежедневных уборок и покупок соцработнику Ирине Крупельницкой пришлось взять в руки лопату. Ведь в такие минуты взаимовыручка – это действительно то, что нужно.

Надежда Морозова:

Спасибо соцработникам, что мне помогают, убирают, все делают.

По-соседски дружно с последствиями стихии боролись и в деревне Красный Бор Витебской области. Раскапывали дворы, тропинки до калитки, дороги. Сегодня же сюда пришла техника.

Местная жительница:

Пришел грейзер, почистил нам все улицы, всю нашу деревню. Завтра и лавка будет, и в город надо, в поликлинику.

Так же дружно справлялись и в городе. Вечером возле каждого дома десятки мужчин, женщин и детей расчищали дворы и автостоянки.

Водитель:

Всем двором собрались, расчистили себе дорогу, очистили двор от снега.

Циклон «Даниэлла» высыпал на Витебск месячную норму осадков. В северной столице Беларуси к тому же был побит рекорд по количеству осадков. Предыдущий максимум был зарегистрирован полстолетия назад. Высота снежного покрова в регионе достигает 32 см.

Владимир Белоус, заместитель председателя Витебского облисполкома:

В данный момент у нас расчистка улиц продолжается, хоть интенсивность выпадения осадков гораздо уменьшилась. Происходит расчистка второстепенных улиц.

Вторые сутки трудится и Игорь Николаевич и даже не берется считать, сколько километров «намотал» по небольшим городским улицам и тротуарам.

Сотрудники коммунального хозяйства Брестчины экзамен на «снегоустройчивость» благополучно сдали – за сложные погодные сутки на работу коммунальщиков региона не поступило ни одной жалобы.

Сергей Лобанов, генеральный директор Брестского областного управления ЖКХ:

Работали практически все сутки. С обеда вчера, когда снегопад кончился, техника и люди продолжали работать, все основные улицы, тротуары чистые от снега. Ситуация вся управляемая.

Снежный знаменатель стал общим для всех неравнодушных. Вооружившись лопатами и общим хорошим настроением, все вышли на такой своеобразный незапланированный зимний субботник по всей стране. Вот только в общем деле мешают разве что вот такие «подснежники», – сетует Надежда Юльяновна.

Дворник:

Уборке мешают машины. Здесь не может даже пройти техника из-за машин. Очень тяжело поднимать этот уже укатанный снег.

За эти два дня она в порядок привела далеко не один столичный двор. В ее трудовой биографии – 12 лет работы в местном ЖЭСе. Нынешний январь работы прибавил. Но справляться удается. Помогают и добровольцы. Благодаря такой сплоченности даже тонны снега помехой не будут.

Галина Пушкова:

Каждый мог бы взять лопату, как сказал Александр Григорьевич, выйти и помочь. Это наше общее дело, это наш город, мы живем в этом городе и мы хотим, чтобы у нас было везде красиво и чисто.

А вот эта столичная школа на уборке снега работает в две смены вместе с соседней гимназией. Уже убрали снег возле школы, а теперь помогают городу. Практически каждый ученик взял в руки лопату. Вот и сейчас первая смена передала эстафету второй.

Во власти вчерашнего снегопада оказалась вся республика. И, кстати, на борьбу с ним вышла не только спецтехника. В ход пошли тысячи тонн соли и тысячи кубометров антигололедной смеси. Даже механизированная колонна из 17 единиц техники Минского тракторного вышла, чтобы успокоить «Даниэллу». Вот такой «противогололедный десант».

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы сделаем все, чтобы буквально к утру завтрашнего дня восстановить электроэнергию и обеспечить подачу ее на все населенные пункты. В целом, с поставленной задачей мы справимся. Конечно же, будет очень серьезный разговор, разбирая ошибки. Определенные позиции, говоря народным языком, проспали. Могли бы своевременно, когда было предупреждение Гидрометцентра, принять решения на местах, подготовиться так, как положено, и во многом бы минимизировать в конечном итоге и затраты, и неудобства, которые созданы гражданам.

Сегодня целый день в непрерывном режиме работает комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совмине, а также Администрация Президента, участвуют все Министерства и ведомства. Для устранения последствий циклона привлечено значительное количество людей. Только в Минске на расчистке снежных заносов работает более 20 тысяч человек.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Современно были приняты меры по переводу 35 пациентов из участковых больниц в центральные районные больницы. Речь идет об Осиповичской и Стародорожской больницах. По имеющийся информации, согласно ежедневным докладам, принятые меры позволили взять ситуацию под контроль.

Кстати, «Даниэлла» оставила следы во многих уголках Беларуси. Почти 1800 населенных пунктов были отключены от электроэнергии, пострадали почти два десятка линий электропередач. Сейчас электроснабжение восстанавливают. Работы идут на протяжении всего дня. И неудивительно: вчерашний ледяной дождь обесточил 74 населенных пункта. И это только в Слуцком районе.

Сергей Лях, мастер электрических сетей Слуцкого района:

Совместно с работниками лесхоза, присылают техники с МПК, то есть совместными усилиями производим расчистку охранных зон и линий электропередач.

Андрей Янчевский, председатель Слуцкого районного исполнительного комитета:

На теперешнюю минуту остались без электричества три молочно-товарных фермы и 10 населенных пунктов. Энергетики решают, что все будет подключено.

А тем временем Национальный аэропорт работает в штатном режиме. Все прилеты и вылеты строго по расписанию. Задержек нет. А вот на расчистку территории около аэропорта направили, без преувеличения, все силы. Снег расчищают альпинисты.

Преградой непогода не стала и бойкой торговле. Автолавка в деревне Заямочная бывает три раза в неделю. Вот и сегодня местные не сомневались: передвижной торговле быть.

Всю «погодную» ситуацию держат на строгом контроле.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Все соответствующие поручения, которые касаются устранения последствий циклона, главой государства были даны еще накануне, в том числе публично во время вручения премии «За духовное возрождение». Что хотелось бы отметить. В связи с определенной атмосферой и обстановкой мероприятия, эти поручения прозвучали, может быть, в не совсем свойственной президенту манере, то есть достаточно мягко. Между тем, президент всю эту ситуацию держит на контроле очень жестко, буквально непрерывно, в режиме онлайн ему докладывают, какова ситуация сейчас по всей стране. Работает, без преувеличения, вся вертикаль власти. И, кстати, именно эта тема стала сегодня основной в рабочем графике президента.

Кстати, погодные сюрпризы еще и объединили Беларусь и Россию. В соседнюю страну пришел сильнейший циклон. Погодные условия в российской столице резко ухудшились накануне. Здесь снегопад даже нарушил работу аэропортов. В «Домодедово», «Шереметьево» и во «Внуково» задержаны более 80 рейсов. Лишь недавно с большим трудом некоторые из них начали отправлять. Впрочем, и сама российская столица пытается справиться с последствиями непогоды. Город от снега расчищают сразу 15 тысяч единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А тем временем и белорусы, и россияне во всем ищут плюсы и в один голос говорят: наконец-то пришла настоящая зима.