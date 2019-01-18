Новый автобусный маршрут пустят для жителей Фрунзенского района

Новости Беларуси. По просьбам пассажиров. Временный автобусный маршрут №947 появится 21 января в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он свяжет диспетчерскую станцию «Масюковщина» со станцией метро «Пушкинская». Транспорт будет курсировать в будни с 6.00 до 19.00 с интервалом 12-13 минут. Сделано это для удобства жителей улицы Ольшевского, чтобы пассажиры быстрее добирались до ближайшей станции метро.

В будущем, запланирована реконструкция контактной сети, для продления одного из троллейбусных маршрутов взамен временному автобусу.