Прямой эфир

Новый автобусный маршрут пустят для жителей Фрунзенского района

18 января 2019 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По просьбам пассажиров. Временный автобусный маршрут №947 появится 21 января в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Новый автобусный маршрут пустят для жителей Фрунзенского района-1

 Он свяжет диспетчерскую станцию «Масюковщина» со станцией метро «Пушкинская». Транспорт будет курсировать в будни с 6.00 до 19.00 с интервалом 12-13 минут. Сделано это для удобства жителей улицы Ольшевского, чтобы пассажиры быстрее добирались до ближайшей станции метро.

В будущем, запланирована реконструкция контактной сети, для продления одного из троллейбусных маршрутов взамен временному автобусу.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Движение транспорта под одним из путепроводов МКАД закроют в выходные
18 января 2019 21:11

Движение транспорта под одним из путепроводов МКАД закроют в выходные

Не дал сгореть Несвижскому замку. История о спасателе и спасении историко-культурной ценности
18 января 2019 20:54

Не дал сгореть Несвижскому замку. История о спасателе и спасении историко-культурной ценности

28 человек стали лауреатами премии «Человек года Минщины – 2018»
18 января 2019 20:52

28 человек стали лауреатами премии «Человек года Минщины – 2018»