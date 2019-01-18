Не дал сгореть Несвижскому замку. История о спасателе и спасении историко-культурной ценности

Новости Беларуси. 20 лет на страже спокойствия и безопасности. Профессиональный праздник отмечают сотрудники самого креативного ведомства страны – Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 20 лет на страже спокойствия и безопасности. Профессиональный праздник отмечают сотрудники самого креативного ведомства страны – Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Успешное развитие подразделений МЧС Несвижского района сегодня невозможно представить без подвигов прошлых лет. В 2002-ом замок Радзивиллов едва не сгорел дотла.
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