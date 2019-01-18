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Движение транспорта под одним из путепроводов МКАД закроют в выходные

18 января 2019 21:11
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Новости Беларуси. Движение транспорта в обоих направлениях под путепроводом МКАД в районе Купревича, Скорины закроют в выходные для всех видов транспорта, в том числе для общественного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Движение транспорта под одним из путепроводов МКАД закроют в выходные -1

Так автобусы 145АС и 64А от станции метро «Московская» будут следовать до остановочного пункта «РНПЦ неврологии и нейрохирургии».

Изменит привычный маршрут и автобус номер № 34.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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