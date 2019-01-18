Движение транспорта под одним из путепроводов МКАД закроют в выходные

Новости Беларуси. Движение транспорта в обоих направлениях под путепроводом МКАД в районе Купревича, Скорины закроют в выходные для всех видов транспорта, в том числе для общественного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Движение транспорта в обоих направлениях под путепроводом МКАД в районе Купревича, Скорины закроют в выходные для всех видов транспорта, в том числе для общественного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так автобусы 145АС и 64А от станции метро «Московская» будут следовать до остановочного пункта «РНПЦ неврологии и нейрохирургии».
Изменит привычный маршрут и автобус номер № 34.