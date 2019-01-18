28 человек стали лауреатами премии «Человек года Минщины – 2018»

Новости Беларуси. Честь области и достояние Республики. Рекордное количество человек стали лауреатами премии «Человек года Минщины – 2018». А именно 28, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Честь области и достояние Республики. Рекордное количество человек стали лауреатами премии «Человек года Минщины – 2018». А именно 28, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Церемония награждения прошла в молодечненском Дворце культуры, приурочили ее и к столетию со дня образования БССР. Почетные грамоты и ленты вручил председатель Минского облисполкома – Анатолий Исаченко.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Их объединяет одно – это любовь к своей малой родине, к Минщине, к Республике Беларусь. Они все трудятся на своих рабочих местах, у них разные профессии, разный возраст, где-то они по-разному смотрят на многие вещи, но общее у них одно – любовь к Родине и своему делу.
Премия «Человек года Минщины» традиционно проводится с 2011 года, и за это время почти 200 кандидатов удостоились гордого звания. Среди них передовики и их руководители в сфере сельского хозяйства, следователи, работники жилищно-коммунального хозяйства, учителя и спортсмены.
Все они внесли большой личный вклад в реализацию идей, которые дали значительный экономический эффект, улучшили организацию работы и обслуживание населения. А также освоили технологии по производству новых видов продукции, имеющих важное народно-хозяйственное значение.
Константин Пинчук, начальник Узденского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:
Это заслуга не только моя, а всего моего коллектива, который каждый день трудится на благо нашего города, нашего района и всей Минской области. Были достигнуты такие результаты и нельзя, чтобы было хуже. Всегда нужно стремиться к лучшему и идти вперед.
Александр Москалевич, тракторист-машинист ОАО «Полочаны» Молодечненского района:
Надо любить свою работу – это самое первое. Мне это привил отец, он всю жизнь работал трактористом.
Леонид Куришко, начальник цеха объектов благоустройства Жодинского ГУП «Объединение жилищно-коммунального хозяйства»:
Я очень благодарен за высокую награду. Уже на пенсии, но еще планирую поработать, чтобы внести свой вклад в развитие нашего города.
Слова поздравления и благодарности получили от членов Совета Республики, депутатов и представителей Миноблисполкома. Всех обладателей звания «Человек года Минщины-2018» также ждет специальная денежная премия в размере почти в 2500 рублей.