28 человек стали лауреатами премии «Человек года Минщины – 2018»

Новости Беларуси. Честь области и достояние Республики. Рекордное количество человек стали лауреатами премии «Человек года Минщины – 2018». А именно 28, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Церемония награждения прошла в молодечненском Дворце культуры, приурочили ее и к столетию со дня образования БССР. Почетные грамоты и ленты вручил председатель Минского облисполкома – Анатолий Исаченко.



Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Их объединяет одно – это любовь к своей малой родине, к Минщине, к Республике Беларусь. Они все трудятся на своих рабочих местах, у них разные профессии, разный возраст, где-то они по-разному смотрят на многие вещи, но общее у них одно – любовь к Родине и своему делу.



Премия «Человек года Минщины» традиционно проводится с 2011 года, и за это время почти 200 кандидатов удостоились гордого звания. Среди них передовики и их руководители в сфере сельского хозяйства, следователи, работники жилищно-коммунального хозяйства, учителя и спортсмены.

Все они внесли большой личный вклад в реализацию идей, которые дали значительный экономический эффект, улучшили организацию работы и обслуживание населения. А также освоили технологии по производству новых видов продукции, имеющих важное народно-хозяйственное значение.



Константин Пинчук, начальник Узденского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Это заслуга не только моя, а всего моего коллектива, который каждый день трудится на благо нашего города, нашего района и всей Минской области. Были достигнуты такие результаты и нельзя, чтобы было хуже. Всегда нужно стремиться к лучшему и идти вперед.

Александр Москалевич, тракторист-машинист ОАО «Полочаны» Молодечненского района:

Надо любить свою работу – это самое первое. Мне это привил отец, он всю жизнь работал трактористом.

Леонид Куришко, начальник цеха объектов благоустройства Жодинского ГУП «Объединение жилищно-коммунального хозяйства»:

Я очень благодарен за высокую награду. Уже на пенсии, но еще планирую поработать, чтобы внести свой вклад в развитие нашего города.