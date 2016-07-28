В Молодечненском районе найдены 13 тысяч литров браги: кадры оперативной съёмки

Новости Беларуси. Крупную партию самогонной браги обнаружили правоохранители Молодечненщины. В лесном массиве, вблизи деревни Сечка, находились большие пластиковые емкости с полуфабрикатом для изготовления самогона.

Общий объем находки – почти 13 тысяч литров.

Установлено и лицо владельца: 36-летний неработающий житель соседней деревни, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за незаконный оборот самопального алкоголя.

Самогонщики сейчас используют новую тактику и становятся более мобильными. Некоторые из них готовят и хранят сырье отдельно от производства. После завершения процесса мини-заводы и переезжают на новое место.

Между тем, опытные бутлегеры за свою работу могут получить штраф до 30 базовых величин с конфискацией и уничтожением всего производства и напитков.

Кроме того, правоохранители могут наказать штрафами и покупателей самопального алкоголя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.