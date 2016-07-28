Как заработать летом: жодинские школьники трудятся в больнице

Новости Беларуси. Впервые на Минщине появился студенческий медицинский отряд. Школьники из Жодино создали общину «Санитар» и пополнили команду Жодинской городской больницы.

В течение июля пятеро молодых людей помогают врачам и медицинским сестрам. Ребята работают на пропускном пункте: принимают передачи от родственников пациентов и отвечают за порядок в гардеробе. А девушки заняты уборкой медицинских помещений.

Татьяна Шибко, санитарка-уборщица Жодинской центральной городской больницы:

Я прихожу в 08.00 и, первым делом, начинаю мыть ординаторскую. Когда врачи делают на обход, я быстренько протираю пыль и мою пол, чтобы было чисто. Справляюсь, не сложно, я уже привыкла работать так. И дома всегда убираю, поэтому нормально.

Дмитрий Ковалевский-Мацуль, ученик средней школы №5 Жодино:

В прошлом году я работал от ЖКХ, тоже при помощи БРСМ нас трудоустроили. Там мы убирали территорию города. В этом году я попал в больницу, тут полегче. Денежная мотивация такая: я сейчас иду в 11 класс, заканчиваю его, потом выпускной. Поэтому денежка нужна.

Татьяна Шеметовец, главная медицинская сестра Жодинской центральной городской больницы:

Когда детки хотят заработать денежки, они не просто приходят и ничего не делают. Они выполняют определённый объём работы, поэтому, конечно же, это приветствуется и поощряется.

Дополнительным рабочим рукам сотрудники больницы только рады. Поэтому эксперимент с созданием медицинского студотряда будет продолжен.

Тем временем, трудоустроиться на лето ежегодно хотят всё больше школьников. Если в 2016 году только в жодинском городского комитета БРСМ подали заявки около 200 парней и девушек, то этим летом – уже 320. Работу нашли всем. Создано 19 студотрядов, в том числе экологические и сервисные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.