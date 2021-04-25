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«Он очень оперативно помог». Как депутаты помогают белорусам?

25 апреля 2021 18:13
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Новости Беларуси. В Беларуси рассматривают возможность смягчить ценовое регулирование – об этом на неделе заявили в МАРТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Напомним, с 1 марта ежемесячное изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не должно превышать 0,2 %. Решение было продиктовано ростом мировых цен на продовольствие за год почти на четверть. Сейчас в правительстве обсуждается возможная отмена или либерализация этого постановления. Самое главное – это обеспечить товары на полках. Впрочем, в целом следить за ценами продолжат. К мониторингу подключились и депутаты во время работы в своих округах. Наши корреспонденты провели один день с народными избранниками на местах.

«Он очень оперативно помог». Как депутаты помогают белорусам?-1

Они вернулись домой. Депутаты приступили к работе в округах, где их ждут избиратели. Разбираться с проблемами всегда проще на местах. Личные приемы раз в месяц далеко не всегда о личном. Социальный проект паллиативной помощи предлагают неравнодушные брестчане. Как это часто бывает, все упирается в средства. Депутаты хоть и не ведают казной, но зачастую их авторитет в обществе позволяет привлечь внимание.

«Он очень оперативно помог». Как депутаты помогают белорусам?-4

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прием на прием не приходится. Бывает человек 12 и 17 в один день приема, а бывает и пять. Если сравнить с прошлым годом, то порядка 130 человек обратились за весь год. Если брать эти четыре месяца работы, то порядка 30 человек. Основной принцип – выслушать хорошо человека. И когда человеку даже не окажешь помощь в силу определенных причин, его внимательно выслушать, послушать его боль, и он уже остается удовлетворенным. Есть люди, неравнодушные ко всем процессам, происходящим в нашей стране. Самое важное сегодня, чтобы все наши жители жили бы в спокойной стране. Я считаю, что мы, депутаты, этому в какой-то степени посодействовали.

«Он очень оперативно помог». Как депутаты помогают белорусам?-7

Отдельное место – проблемам с человеческим лицом. В семье Андрея Проровского подрастает двенадцатилетний Дима. У мальчика бронхиальная астма. Рассчитывать на ремиссию можно только после оздоровления на море. Из-за пандемии поездка сорвалась. Получить путевку на этот год Дима смог благодаря неравнодушию. 

«Он очень оперативно помог». Как депутаты помогают белорусам?-10

Андрей Проровский, житель Бреста:
Обратились к Леониду Григорьевичу, он очень оперативно помог и выделил путевку. Мы очень благодарны. Понимаем, что это здоровье ребенка. Когда у детей все хорошо, тогда и взрослым намного проще решать все свои проблемы.

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# Социальная помощь # общество # Леонид Брич # Андрей Проровский # Фотофакт

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