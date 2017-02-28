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Новые тренды современного образования: электронные дневники, журналы и учебники

28 февраля 2017 09:13
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Век технологии задал новые тренды современного образования. Сегодня ученики пишут на мультимедийных досках. Изучают материал по электронным учебникам. Электронная школа активно внедряется в Минской области. На смену бумажным журналам и дневникам приходят электронные.

Теперь версия: «Нам не задавали!», «Я забыл дневник!» для родителей – не аргумент. При помощи любого устройства, имеющего доступ в Интернет (ноутбук, телефон или планшет), они могут зайти на сайт Ediary.by и узнать последние новости с урока.

Подробнее – в сюжете корреспондента телеканала СТВ.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт # Образование # Калина Капуцкая # Жанна Лысая # Игорь Савостьянчик # Дмитрий Янукович

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