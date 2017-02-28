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Смартфон нового поколения представит школьник из Слуцка на международном конкурсе в Лос-Анджелесе

28 февраля 2017 07:30
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Новости Беларуси. Смартфон нового поколения представит школьник из Слуцка на престижном международном конкурсе в Лос-Анджелесе. Путевку в США Владислав Гадалов получил по итогам национального отбора.

В научно-инженерном конкурсе победил его проект. Смартфон с использованием облачных технологий – прорывная идея. Она позволяет создавать функциональные миниатюрные гаджеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Гадалов, ученик 11 класса средней школы № 11 Слуцка:
Это абсолютно новый проект, который позволяет использовать телефон вплоть до системного блока компьютера. То есть вы можете просто подключить ваш телефон к монитору и пользоваться как персональным компьютером. Играть в игры появилась возможность. То есть телефон теперь с какого-то бизнес-сегмента перепрофилировался в потребительский. Теперь он выполняет абсолютно все задачи в мобильной скорости интернета.

Владислав Гадалов – обладатель премии спецфонда Президента – Беларусь на конкурсе в США представит во второй раз. Ранее в Питтсбурге школьник получил приз крупнейшего в мире регистратора доменных имен. Его идеи заметили и на престижных конкурсах для юных ученых в странах СНГ и Евросоюза.

# общество # It-технологии

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