Трансплантология в Беларуси: наша страна входит в 20 развитых государств в этой области медицины

Новости Беларуси. Беларусь выходит на мировой уровень в трансплантологии. Наша страна – в 20-е самых развитых государств в этой области медицины. Отечественные специалисты ежегодно делают более 400 операций по пересадке печени, почек, легких, поджелудочной железы, сердца, а также комплексную трансплантацию органов. В частности, наша страна в пятерке лучших в Европе в области пересадки почек. Менее чем за 10 лет удалось освоить и овладеть всеми технологиями из этой сферы хирургии, разработать собственные уникальные методики.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантация органов и тканей»:

Количество операций, которое выполняется сейчас, это более 53 операций на один миллион жителей по трансплантации органов, а это очень достойный европейский и мировой показатель. И я думая, что в ближайшие 5 лет мы поднимем до 60-70, а это уже 10 самых передовых стран мира в этой области. Это значит, что все то, что будет связано с белорусской трансплантацией, будет в мире считаться не просто топ, а супер-топ.

Перенимают опыт белорусских коллег сегодня медики со всего мира. За последние пять лет более 200 иностранных специалистов прошли стажировку в Республиканском научно-практическом центре трансплантологии органов и тканей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.