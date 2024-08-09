Новые технологии – чем интересны клубы виртуальной реальности?
Мастер-классы, ретриты, экскурсии, кулинарные школы. Вариантов, как провести выходные, действительно уйма. Если вы до сих пор не попробовали в Минске активный отдых на лодках, батутах, полет в аэротрубах и даже не побродили по живописному пfрку, то самое время окунуться в эту потрясающую атмосферу. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сейчас миром правят новые технологии, есть один способ развлечения – это виртуальная реальность. То есть можно надеть определенный шлем и оказаться в городе с зомби или стать гонщиком трассы. Я знаю, что вы ходите в клубы виртуальной реальности, расскажите.
Даниил Шавловский, любитель активного отдыха:
Достаточно часто, очень нравится. То есть несмотря на то, что большинство здесь присутствующих не сильно одобряют какие-то виртуальные компьютерные игры, видеопросмотры.
Алеся Лакина:
Почему? Одобряем.
Даниил Шавловский:
Просто из того, что я сейчас услышал, сложилось небольшое впечатление, что, если ты, например, участвуешь в каких-то виртуальных сражениях или сидишь в компьютере… Мы сейчас не берем именно целые сутки, то есть, если у тебя есть хобби, например, после работы или на выходном каком-то, то есть я в этом не вижу ничего плохого.
Алеся Лакина:
Все-таки виртуальная реальность – это не сидя на месте, они двигаются.
Даниил Шавловский:
Есть специальные точки, ты туда приходишь, тебе надевают такую штучку на голову, наушники и очки. Они супер большие, но плюс-минус голова привыкает. В чем плюс? Например, я человек, который боюсь высоты, прихожу и говорю: я боюсь высоты. «Без вопросов, сейчас подымем». Я уже еду в лифте, открывается дверь, тут еще досочка, то есть на нее можно встать. Как будто бы ты идешь в реале, то есть ты смотришь вниз. Причем самое интересное – конечно, надо мной так подшутили, меня немножко пихнули вперед, понятное дело, я немножечко посмеялся в лицо. В чем суть? То есть можно стать кем угодно.
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