Новые технологии – чем интересны клубы виртуальной реальности?

Мастер-классы, ретриты, экскурсии, кулинарные школы. Вариантов, как провести выходные, действительно уйма. Если вы до сих пор не попробовали в Минске активный отдых на лодках, батутах, полет в аэротрубах и даже не побродили по живописному пfрку, то самое время окунуться в эту потрясающую атмосферу. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сейчас миром правят новые технологии, есть один способ развлечения – это виртуальная реальность. То есть можно надеть определенный шлем и оказаться в городе с зомби или стать гонщиком трассы. Я знаю, что вы ходите в клубы виртуальной реальности, расскажите.

Даниил Шавловский, любитель активного отдыха:

Достаточно часто, очень нравится. То есть несмотря на то, что большинство здесь присутствующих не сильно одобряют какие-то виртуальные компьютерные игры, видеопросмотры. Алеся Лакина:

Почему? Одобряем. Даниил Шавловский:

Просто из того, что я сейчас услышал, сложилось небольшое впечатление, что, если ты, например, участвуешь в каких-то виртуальных сражениях или сидишь в компьютере… Мы сейчас не берем именно целые сутки, то есть, если у тебя есть хобби, например, после работы или на выходном каком-то, то есть я в этом не вижу ничего плохого.