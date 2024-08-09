Картошка фри, наггетсы и пицца – почему дети любят вредную еду?
Мастер-классы, ретриты, экскурсии, кулинарные школы. Вариантов, как провести выходные, действительно уйма. Если вы до сих пор не попробовали в Минске активный отдых на лодках, батутах, полет в аэротрубах и даже не побродили по живописному парку, то самое время окунуться в эту потрясающую атмосферу. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Детское меню – это, как правило, картошка фри, наггетсы и пицца. Это нездоровая еда, почему не делают супчики для детей, какую-то полезную еду?
Даниил Шавловский, любитель активного отдыха:
Мне, наверное, кажется, именно эта вредная еда, так как она вызывает очень такое небольшое привыкание – это для ребенка становится как радость, подарок.
Алеся Лакина:
Праздник?
Даниил Шавловский:
То есть маленький праздник, супчик я и дома могу поесть.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Нас всегда тянет к чему-то запретному.
Даниил Шавловский:
Конечно, то есть, если еще и запрещают.
Алеся Лакина:
Я не запрещаю. Я считаю, что чем больше запрещаешь, тем больше хочется.
Светлана Лобан, участница танцевального ансамбля:
В основном, согласна, что даже детское кафе – все равно пиццы. Я сама сторонница – за хорошее, здоровое питание для малышей. Даже мимо проходишь, прогуливаешься, видишь, действительно, что в основном идет картошка фри. Дети – у них действительно как большое лакомство считается.
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