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Картошка фри, наггетсы и пицца – почему дети любят вредную еду?

09 августа 2024 20:48
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Мастер-классы, ретриты, экскурсии, кулинарные школы. Вариантов, как провести выходные, действительно уйма. Если вы до сих пор не попробовали в Минске активный отдых на лодках, батутах, полет в аэротрубах и даже не побродили по живописному парку, то самое время окунуться в эту потрясающую атмосферу. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Детское меню – это, как правило, картошка фри, наггетсы и пицца. Это нездоровая еда, почему не делают супчики для детей, какую-то полезную еду?

Картошка фри, наггетсы и пицца – почему дети любят вредную еду?-1

Даниил Шавловский, любитель активного отдыха:
Мне, наверное, кажется, именно эта вредная еда, так как она вызывает очень такое небольшое привыкание – это для ребенка становится как радость, подарок.

Алеся Лакина:
Праздник?

Даниил Шавловский:
То есть маленький праздник, супчик я и дома могу поесть.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Нас всегда тянет к чему-то запретному.

Даниил Шавловский:
Конечно, то есть, если еще и запрещают.

Алеся Лакина:
Я не запрещаю. Я считаю, что чем больше запрещаешь, тем больше хочется.

Картошка фри, наггетсы и пицца – почему дети любят вредную еду?-4

Светлана Лобан, участница танцевального ансамбля:
В основном, согласна, что даже детское кафе – все равно пиццы. Я сама сторонница – за хорошее, здоровое питание для малышей. Даже мимо проходишь, прогуливаешься, видишь, действительно, что в основном идет картошка фри. Дети – у них действительно как большое лакомство считается.

Идеально чистая вода – рассказываем об источнике в Логойске – подробнее здесь.

# Еда # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито

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