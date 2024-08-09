Картошка фри, наггетсы и пицца – почему дети любят вредную еду?

Мастер-классы, ретриты, экскурсии, кулинарные школы. Вариантов, как провести выходные, действительно уйма. Если вы до сих пор не попробовали в Минске активный отдых на лодках, батутах, полет в аэротрубах и даже не побродили по живописному парку, то самое время окунуться в эту потрясающую атмосферу. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Детское меню – это, как правило, картошка фри, наггетсы и пицца. Это нездоровая еда, почему не делают супчики для детей, какую-то полезную еду?

Даниил Шавловский, любитель активного отдыха:

Мне, наверное, кажется, именно эта вредная еда, так как она вызывает очень такое небольшое привыкание – это для ребенка становится как радость, подарок. Алеся Лакина:

Праздник? Даниил Шавловский:

То есть маленький праздник, супчик я и дома могу поесть. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Нас всегда тянет к чему-то запретному. Даниил Шавловский:

Конечно, то есть, если еще и запрещают. Алеся Лакина:

Я не запрещаю. Я считаю, что чем больше запрещаешь, тем больше хочется.