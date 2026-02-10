Культура белорусской дуды претендует на статус всемирного наследия ЮНЕСКО

Сохранить уникальные традиции. В Беларуси ведется активная работа по включению национальных элементов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из главных претендентов в ближайшее время – культура белорусской дуды. Это традиционный архаичный духовой музыкальный инструмент с многовековой историей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые письменные упоминания о белорусской волынке датируются XIV-XV веками. Издавна дуда имела сакральное значение: ее использовали в ритуалах, сопровождавших важнейшие события человеческой жизни. Возрождение культуры белорусской дуды началось в конце прошлого века. В 2023 году она была включена в список нематериального наследия страны.

Юрий Кривошей, заведующий отделом мультимедийных технологий Минского областного центра народного творчества, участник народного семейного ансамбля «Живица»:

Пуховичский район является одним из центров возрождения и распространения дуды. Это деревня Бор Пуховичского района в народном семейном ансамбле «Живица». Сотрудники Минского областного центра народного творчества собирали документы со всей республики, делали, также снимали фильм для предоставления в Париж в совет ЮНЕСКО. И они приняли. И ожидаем, что в 2027 или 2028 году дуда войдет в ЮНЕСКО.

Сегодня в стране насчитывается около 30 мастеров – носителей этой уникальной традиции. Наибольшее их число сосредоточено в Минской области: в Солигорском, Молодечненском, Воложинском и Минском районах.