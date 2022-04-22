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Новые станции метро могут оформить в стиле исторических эпох. Какие проекты развивает Молодёжный совет?

22 апреля 2022 15:43
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Новости Беларуси. Строящиеся станции Зеленолужской линии метро могут оформить в стиле различных исторических эпох, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Сопровождать их во время учебы, привлекать на практику». Владимир Кухарев встретился с Молодежным советом. Подробнее.

Новые станции метро могут оформить в стиле исторических эпох. Какие проекты развивает Молодёжный совет?-1

Такой проект предложили представители Молодежного совета при Мингорсовете во время встречи с мэром столицы Владимиром Кухаревым. И эту инициативу власть поддержала. На встрече молодежь делилась идеями по развитию столицы, а также социально значимыми проектами. Например, было предложено создать арт-площадку для граффити, что поможет популяризировать данный вид уличного искусства и снизить уровень вандализма в городе.

Новые станции метро могут оформить в стиле исторических эпох. Какие проекты развивает Молодёжный совет?-4

Анастасия Капралова, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:
У нас активно развивается несколько секций. Например, секция по экологии хотела бы предложить свою инициативную группу для расчищения лесных массивов от антропогенных загрязнений. А секция по педагогике хотела бы активно вовлекать ребят в исторический процесс.

Новые станции метро могут оформить в стиле исторических эпох. Какие проекты развивает Молодёжный совет?-7

Иван Томашевский, представитель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:
У нас есть инициатива по привлечению инвестиционного капитала в нашу страну, а именно в Минск, потому что наш совет – минский. А также привлечение туристов, развитие инфраструктуры для этого всего.

Новые станции метро могут оформить в стиле исторических эпох. Какие проекты развивает Молодёжный совет?-10

В Молодежном совете 57 инициативных ребят. Каждое предложение было услышано и взято на заметку. Многие идеи реализуют в рамках районных и городских проектов.

# Молодежь Беларуси # общество # Анастасия Капралова # Иван Томашевский # Владимир Кухарев # Фотофакт

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