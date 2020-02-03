Новые школы, каток, жильё для многодетных. Во Фрунзенском районе улучшат социальную инфраструктуру

Новости Беларуси. Новые школы, оздоровительный центр и жилье для многодетных. 2020 год для Фрунзенского района начинается с масштабных перемен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 54-я школа в микрорайоне Каменная Горка-3 заработает уже в следующем учебном году. Она примет более тысячи учеников. Кроме того, во Фрунзенском районе начнется проектирование еще четырех учреждений образования.

Не обойдется и без новых спортивных объектов. Здесь будут построены три физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них – с ледовым катком. Хорошие новости есть и для многодетных семей: в районе возведут для них четыре многоквартирных дома, а также детский садик.