Прямой эфир

Новые школы, каток, жильё для многодетных. Во Фрунзенском районе улучшат социальную инфраструктуру

03 февраля 2020 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые школы, оздоровительный центр и жилье для многодетных. 2020 год для Фрунзенского района начинается с масштабных перемен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новые школы, каток, жильё для многодетных. Во Фрунзенском районе улучшат социальную инфраструктуру-1

Так, 54-я школа в микрорайоне Каменная Горка-3 заработает уже в следующем учебном году. Она примет более тысячи учеников. Кроме того, во Фрунзенском районе начнется проектирование еще четырех учреждений образования.

Новые школы, каток, жильё для многодетных. Во Фрунзенском районе улучшат социальную инфраструктуру-4

Не обойдется и без новых спортивных объектов. Здесь будут построены три физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них – с ледовым катком. Хорошие новости есть и для многодетных семей: в районе возведут для них четыре многоквартирных дома, а также детский садик.

Новые школы, каток, жильё для многодетных. Во Фрунзенском районе улучшат социальную инфраструктуру-7

Татьяна Кузьменкова, заместитель начальника управления по образованию администрации Фрунзенского района:
В 20-м году в микрорайоне Масюковщина-5 введется в эксплуатацию дошкольное учреждение на 230 мест. Чтобы обеспечить всех желающих шаговой доступностью в учреждения образования.

# Строительство # общество # Татьяна Кузьменкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В минском трамвае №6 больше нельзя будет расплатиться карточкой
03 февраля 2020 18:41

В минском трамвае №6 больше нельзя будет расплатиться карточкой

Зачем в Минской области соберут 150 тысяч тонн шишек
03 февраля 2020 18:39

Зачем в Минской области соберут 150 тысяч тонн шишек

Безналичная оплата проезда в наземном транспорте Минске откладывается на неопределённое время
03 февраля 2020 16:26

Безналичная оплата проезда в наземном транспорте Минске откладывается на неопределённое время