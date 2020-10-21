Более 40 уголовных дел за сутки возбудили в Брестской области. По каким схемам «работают» интернет-мошенники?

Новости Беларуси. Веб-фишинг, или как в Беларуси ведут «рыбалку» на деньги. Свыше 40 уголовных дел за сутки возбудили в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2020 год ставит абсолютный рекорд по обманам в интернете. Распутать сети мошенников по IT-следам непросто. У этого детективного сюжета свои персонажи и сценарий.