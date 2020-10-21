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Более 40 уголовных дел за сутки возбудили в Брестской области. По каким схемам «работают» интернет-мошенники?

21 октября 2020 17:44
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Новости Беларуси. Веб-фишинг, или как в Беларуси ведут «рыбалку» на деньги. Свыше 40 уголовных дел за сутки возбудили в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2020 год ставит абсолютный рекорд по обманам в интернете. Распутать сети мошенников по IT-следам непросто. У этого детективного сюжета свои персонажи и сценарий.

Материал Кристины Протосовицкой.

Более 40 уголовных дел за сутки возбудили в Брестской области. По каким схемам «работают» интернет-мошенники?-1

В Брестской области за сутки возбудили 40 уголовных дел. Средний чек ущерба увеличился – около 600 рублей. Настоящий куш злоумышленников – рекордные 37 тысяч у жительницы Жабинки.

Более 40 уголовных дел за сутки возбудили в Брестской области. По каким схемам «работают» интернет-мошенники?-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Совершать сделки или просто оплачивать школьный обед. Финансовые операции человек совершает всего в несколько касаний. Такая внешняя легкость зачастую и способствует преступной доступности.

Количество киберпреступлений из года в год удваивается. Схемы становятся еще продуманнее, а мошенники – искуснее. Пока оперативники распутывают детективные IT-сюжеты, каждый может и сам позаботиться о своей безопасности, следуя простым правилам предосторожности.

Более 40 уголовных дел за сутки возбудили в Брестской области. По каким схемам «работают» интернет-мошенники?-7

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# Интернет-мошенничество # общество # Кристина Протосовицкая # Елена Кукян # Александр Рингевич # Фотофакт

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